onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'deki Hayat Şartlarını Anlatan Yaşlı Kadın Gözyaşlarına Boğuldu: "Oğluma 'Amerika'ya Git' Diyorum"

Türkiye'deki Hayat Şartlarını Anlatan Yaşlı Kadın Gözyaşlarına Boğuldu: "Oğluma 'Amerika'ya Git' Diyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
12.11.2024 - 16:20

İçerik Devam Ediyor

Sokak röportajında çocuğunun çalışma şartlarının kötülüğünden bahseden yaşlı kadın, oğlunun Amerika'ya gitmek zorunda kaldığını belirterek duruma isyan etti. 5 yıldır oğlunu göremediğini söyleyen yaşlı kadın, 'Ben büyük oğluma da imkanın varsa git diyorum. Bir anne için ne kadar zor bir şey. Yabancılara tanınan hak bize tanınmıyor. İnsan için vatanının bu kadar suistimal edilmesi o kadar zor bir durum ki...' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'de her geçen gün artan enflasyon vatandaşın yaşam şartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. YouTube'da sokak röportajı videoları çeken 'Sen Ne Dersin?' kanalına konuşan yaşlı bir kadın oğlunun çalışma şartları yüzünden Amerika'ya gittiğini söyledi.

Türkiye'de her geçen gün artan enflasyon vatandaşın yaşam şartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. YouTube'da sokak röportajı videoları çeken 'Sen Ne Dersin?' kanalına konuşan yaşlı bir kadın oğlunun çalışma şartları yüzünden Amerika'ya gittiğini söyledi.

5 yıldır oğlunu göremediğini söyleyen yaşlı kadın, "Bir anne için ne kadar zor biliyor musunuz? Ben büyük oğluma da imkanın varsa git diyorum. Bu gençliğe yazık değil mi? Yabancılara tanınan hak bize tanınmıyor." diyerek ağladı.

5 yıldır oğlunu göremediğini söyleyen yaşlı kadın, "Bir anne için ne kadar zor biliyor musunuz? Ben büyük oğluma da imkanın varsa git diyorum. Bu gençliğe yazık değil mi? Yabancılara tanınan hak bize tanınmıyor." diyerek ağladı.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının yüreklerini dağladı; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın