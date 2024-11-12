Türkiye'deki Hayat Şartlarını Anlatan Yaşlı Kadın Gözyaşlarına Boğuldu: "Oğluma 'Amerika'ya Git' Diyorum"

Sokak röportajında çocuğunun çalışma şartlarının kötülüğünden bahseden yaşlı kadın, oğlunun Amerika'ya gitmek zorunda kaldığını belirterek duruma isyan etti. 5 yıldır oğlunu göremediğini söyleyen yaşlı kadın, 'Ben büyük oğluma da imkanın varsa git diyorum. Bir anne için ne kadar zor bir şey. Yabancılara tanınan hak bize tanınmıyor. İnsan için vatanının bu kadar suistimal edilmesi o kadar zor bir durum ki...' diyerek gözyaşlarına boğuldu.