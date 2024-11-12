Türkiye'deki Hayat Şartlarını Anlatan Yaşlı Kadın Gözyaşlarına Boğuldu: "Oğluma 'Amerika'ya Git' Diyorum"

Sokak röportajında çocuğunun çalışma şartlarının kötülüğünden bahseden yaşlı kadın, oğlunun Amerika'ya gitmek zorunda kaldığını belirterek duruma isyan etti. 5 yıldır oğlunu göremediğini söyleyen yaşlı kadın, 'Ben büyük oğluma da imkanın varsa git diyorum. Bir anne için ne kadar zor bir şey. Yabancılara tanınan hak bize tanınmıyor. İnsan için vatanının bu kadar suistimal edilmesi o kadar zor bir durum ki...' diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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Türkiye'de her geçen gün artan enflasyon vatandaşın yaşam şartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. YouTube'da sokak röportajı videoları çeken 'Sen Ne Dersin?' kanalına konuşan yaşlı bir kadın oğlunun çalışma şartları yüzünden Amerika'ya gittiğini söyledi.
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5 yıldır oğlunu göremediğini söyleyen yaşlı kadın, "Bir anne için ne kadar zor biliyor musunuz? Ben büyük oğluma da imkanın varsa git diyorum. Bu gençliğe yazık değil mi? Yabancılara tanınan hak bize tanınmıyor." diyerek ağladı.
O anlar sosyal medya kullanıcılarının yüreklerini dağladı; 🎥
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