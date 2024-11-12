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Menzil'de Miras Kavgası Kızıştı: "Babamın Mirasını Bitirdin de Gavs'ın Mirasına mı Sıra Geldi?"

Menzil'de Miras Kavgası Kızıştı: "Babamın Mirasını Bitirdin de Gavs'ın Mirasına mı Sıra Geldi?"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
12.11.2024 - 15:18

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Menzil Cemaati'nde miras kavgası hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bir sohbette konuşan Muhammed Saki El Hüseyni, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni kardeşleri mirasın üzerine çökmekle suçladı. Kardeşlerinin etki altında kaldığını söyleyen Saki, 'Babamın mirasını bitirdiniz de Gavs'ın mirasına mı sıra geldi.' diyerek eleştirdi. 

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Menzil Cemaati'nde aylardır devam eden miras kavgası yeniden kızıştı. Bir sohbette konuşan cemaat liderlerinden Muhammed Saki Elhüseyni, kardeşlerini, cemaatin mirasına çökmekle suçladı.

Menzil Cemaati'nde aylardır devam eden miras kavgası yeniden kızıştı. Bir sohbette konuşan cemaat liderlerinden Muhammed Saki Elhüseyni, kardeşlerini, cemaatin mirasına çökmekle suçladı.

Konuşması sırasında kardeşlerinin etki altında kaldığını söyleyen Muhammed Saki, "Babamın mirasını bitirdiler, Gavsı Kasrevi'nin mirasına mı sıra geldi?" diyerek kardeşlerini suçladı.

Konuşması sırasında kardeşlerinin etki altında kaldığını söyleyen Muhammed Saki, "Babamın mirasını bitirdiler, Gavsı Kasrevi'nin mirasına mı sıra geldi?" diyerek kardeşlerini suçladı.

İşte o görüntüler; 🎥

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