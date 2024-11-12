Menzil'de Miras Kavgası Kızıştı: "Babamın Mirasını Bitirdin de Gavs'ın Mirasına mı Sıra Geldi?"

Menzil Cemaati'nde miras kavgası hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bir sohbette konuşan Muhammed Saki El Hüseyni, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni kardeşleri mirasın üzerine çökmekle suçladı. Kardeşlerinin etki altında kaldığını söyleyen Saki, 'Babamın mirasını bitirdiniz de Gavs'ın mirasına mı sıra geldi.' diyerek eleştirdi.