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İsmail Köybaşı, Taraftarın İsteğini Kıramadı: Çocuğunun Göbek Bağını Stadyuma Gömdürdü

İsmail Köybaşı, Taraftarın İsteğini Kıramadı: Çocuğunun Göbek Bağını Stadyuma Gömdürdü

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
12.11.2024 - 14:23

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Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen İsmail Köybaşı, tribünden kendisine seslenen taraftarın 'Çocuğumun göbek bağını stada gömer misin?' isteğini geri çeviremedi. Taraftarın elinden göbek bağını alan Köybaşı, saha kenarına açtığı çukurun içerisine göbek bağını koyarak üzerini toprakla kapattı. Taraftarın isteğini geri çevirmeyen Köybaşı'na tribünlerdeki taraftarlar 'İsmail adamsın, çok teşekkürler.' diyerek teşekkür etti. 

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Tribünden takımını destekleyen Göztepe taraftarı, saha kenarında bekleyen İsmail Köybaşı'ndan ilginç bir istekte bulundu.

Tribünden takımını destekleyen Göztepe taraftarı, saha kenarında bekleyen İsmail Köybaşı'ndan ilginç bir istekte bulundu.

Çocuğunun göbek bağını Köybaşı'na veren taraftar, onu sahaya gömmesini istedi. Taraftarın isteğini geri çevirmeyen Köybaşı, göbek bağını alarak saha kenarına gömdü.

Çocuğunun göbek bağını Köybaşı'na veren taraftar, onu sahaya gömmesini istedi. Taraftarın isteğini geri çevirmeyen Köybaşı, göbek bağını alarak saha kenarına gömdü.

İşte o görüntüler; 🎥

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