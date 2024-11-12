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Paradan Gömlek Yapma Çılgınlığı Sosyal Medyanın Gündeminde: 100 Doları Katlayıp Gömlek Yaptı

Paradan Gömlek Yapma Çılgınlığı Sosyal Medyanın Gündeminde: 100 Doları Katlayıp Gömlek Yaptı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
12.11.2024 - 13:00

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Son zamanlarda sosyal medya platformu TikTok'ta sıklıkla karşımıza çıkan 'paradan gömlek yapma' akımının tüm aşamalarını gösteren sosyal medya kullanıcısının paylaşımı büyük beğeni topladı. Eline aldığı 100 doları çeşitli şekillerde katlayarak gömlek şekli veren Sosyal medya kullanıcısı videosuna 'Çoluğu çocuğu torunu torbayı toplayın çekirdeklerinizi alın gelin' notunu düştü. Paylaşılan videoyu izleyen kişiler paradan yaptıkları gömlekleri yorumlara attı.  

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Sosyal medya platformu TikTok'tun akımlarına bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılar ellerine aldıkları kağıt paraları katlayarak gömlek yaptı.

Sosyal medya platformu TikTok'tun akımlarına bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılar ellerine aldıkları kağıt paraları katlayarak gömlek yaptı.

Twitter'da paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı ise bu akımı 100 dolarlık banknotla yaptı. Parayla gömlek yapımını anlatan kullanıcının videosuna onlarca yorum geldi.

Twitter'da paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı ise bu akımı 100 dolarlık banknotla yaptı. Parayla gömlek yapımını anlatan kullanıcının videosuna onlarca yorum geldi.

İşte o video; 🎥

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haber değeri nedir bunun ? bende geçen gün kağıttan uçak yaptım... Napalım topluca ağaca mı çıkalım ? her önüne gelen dallama işsizi onedioya editör yapmışla... Devamını Gör