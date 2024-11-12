Bowling Oynayan Teyzenin Özgüveni Hayran Bıraktı: Ellerini Arkaya Bağlayıp Başarısını İzledi

Sosyal medya platformu TikTok'ta annesiyle birlikte bowling oynadığı anları paylaşan kadının çektiği video izleyenleri gülümsetti. Bowling topunu attıktan sonra ellerini arkadan bağlayan annenin, ellerini arkada bağlayarak topun gidişini izlediği anları paylaşan kızı, 'Annemin çok rahat ve profesyonelce oynayışı' notunu düştü. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları yaşlı kadına övgüler yağdırdı.
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Sosyal medya platformu TikTik'ta annesiyle birlikte bowling oynadığı anları paylaşan genç kadın o görüntülere "Annemin çok rahat ve profesyonelce oynayışı" notunu düştü.
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Videodaki kadının topu attıktan sonra ellerini arkaya bağlayarak rahat bir şekilde bütün labutların devrilişini izlediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
İşte o video; 🎥
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