Eskişehirli Lise Öğrencileri, Şehit Olan Eren Bülbül’ün İsmini Göklerde Yaşatıp Dünya Şampiyonu Oldular

2017 yılında Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında hain bir saldırıya uğrayan Eren Bülbül, henüz 15 yaşında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olmuştu. Teröristlerin yerini güvenlik güçlerine bildirirken gösterdiği cesaretle hafızalara kazınan Eren’in adı, yıllar geçse de unutulmadı. Eskişehirli lise öğrencileri, Eren’le aynı yaşta olduklarını hatırlayarak onu anmak amacıyla özel bir projeye imza attı.Tasarladıkları uçağa “İyi ki Varsın Eren” yazarak dünya birinciliği kazanan öğrenciler, Eren’in adını göklere taşıdılar. Bu anlamlı başarıyla Eren Bülbül'ün ismi bir kez daha onurla yaşatıldı.
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Eskişehirli lise öğrencileri, kendileriyle aynı yaşta iken şehit olan Eren Bülbül'ün adını yaşatmak için tasarladıkları uçağa “İyi ki Varsın Eren” yazdı ve bu uçakla dünya birinciliği elde etti.
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Birinci olan ekibin üyelerinden 10. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Filcioğlu, “Bizimle yaşıt olan 15 yaşındaki şehit Eren Bülbül’ün adını göklerde yaşatmak istedik, böylece hem onun adını anmış olacağız,” diyerek duygularını paylaştı.
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