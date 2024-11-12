Eskişehirli Lise Öğrencileri, Şehit Olan Eren Bülbül’ün İsmini Göklerde Yaşatıp Dünya Şampiyonu Oldular

2017 yılında Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında hain bir saldırıya uğrayan Eren Bülbül, henüz 15 yaşında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olmuştu. Teröristlerin yerini güvenlik güçlerine bildirirken gösterdiği cesaretle hafızalara kazınan Eren’in adı, yıllar geçse de unutulmadı. Eskişehirli lise öğrencileri, Eren’le aynı yaşta olduklarını hatırlayarak onu anmak amacıyla özel bir projeye imza attı.Tasarladıkları uçağa “İyi ki Varsın Eren” yazarak dünya birinciliği kazanan öğrenciler, Eren’in adını göklere taşıdılar. Bu anlamlı başarıyla Eren Bülbül'ün ismi bir kez daha onurla yaşatıldı.