Sultangazi’de İki Genç Gece Yarısı Tekme Tokat Birbirine Girdi: "Bizi Ayırın" Diye Yardım İstediler

Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi sakinleri, gece yarısı sokakta yaşanan ilginç bir kavgaya tanıklık etti. İki genç henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etmeye başladı. Kavganın sesi kısa sürede çevreye yayılınca, mahalle sakinleri balkon ve pencerelere çıkarak olayın sonlanmasını bekledi. Kavgada taraflardan biri, diğerini yere yatırıp darbetmeye başladı. Mücadelenin sertleşmesiyle gençlerden biri çevredekilerden önce polisi aramalarını, ardından da kendilerini ayırmalarını istedi.