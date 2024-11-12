Sultangazi’de İki Genç Gece Yarısı Tekme Tokat Birbirine Girdi: "Bizi Ayırın" Diye Yardım İstediler

Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi sakinleri, gece yarısı sokakta yaşanan ilginç bir kavgaya tanıklık etti. İki genç henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etmeye başladı. Kavganın sesi kısa sürede çevreye yayılınca, mahalle sakinleri balkon ve pencerelere çıkarak olayın sonlanmasını bekledi. Kavgada taraflardan biri, diğerini yere yatırıp darbetmeye başladı. Mücadelenin sertleşmesiyle gençlerden biri çevredekilerden önce polisi aramalarını, ardından da kendilerini ayırmalarını istedi.
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Sultangazi'de 2 kişi bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Bir süre sonra gençlerden biri "bizi ayırın" diye çevredekilerden yardım istedi.
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Sokaktan geçen bir otomobil sürücüsü durumu fark ederek kavgaya müdahale etti ve gençleri ayırarak kavganın sonlanmasını sağladı. Yaşanan gergin anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
O anlar👇📽️
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