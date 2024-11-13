Veteran Askerin Oyun Performansı Ağızları Açık Bıraktı! 2 Kişiyi Peş Peşe Kafadan Vurdu

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'grndpagaming' adıyla yayın yapan emekli asker, oynadığı oyunda uzak bir mesafeden 2 kişiyi kafadan vurduğu görüntüleri paylaştı. Büyük bir soğuk kanlılıkla neredeyse görülemeyecek derecedeki hedefleri kafalarından vuran emekli asker, genç oyunculara taş çıkardı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, emekli askerin kas hafızasının performansında etkili olduğunu söyledi.
Kaynak: grndpagaming
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu oyun yayıncılığı piyasasına emekli asker olarak dahil olan 'grndpagaming' isimli yayıncının oyun performansı ağızları açık bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözle görülemeyecek kadar küçük hedefleri tek atışla kafadan vurarak etkisiz hale getiren yaşlı adam, o anlarda kahkahalar attı. Yaşlı adamın başarısı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'kas hafızası' olarak yorumlandı.
İşte yaşlı adamın kusursuz atışlarından o görüntüler; 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın