Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Anayasa Açıklaması: “İlk 3 Madde Tartışılamaz”

'Hayır böyle bir şey yok. Ben bu istişari görevimden, danışmanlık görevimden, kuruldaki görevimden son derece memnunum. Fikri asistan olmaktan son derece memnunum. İcracı işleri çok iyi yapmakta olan arkadaşlarımız var. Asla o icracı işlere karışmak istemem. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü sürece ben bu görevlerimden memnunum. Sayın Cumhurbaşkanım benim ne yapacağımı, ne yapamayacağımı bilir.'