Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Anayasa Açıklaması: “İlk 3 Madde Tartışılamaz”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Anayasa Açıklaması: “İlk 3 Madde Tartışılamaz”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Uçum, Anayasa’nın ilk 3 maddesiyle hiçbir sorunları olmadığını ve bu maddelerin tartışmaya açık olmadığını söyledi. Mehmet Uçum, “Yeni Adalet Bakanı mı olacaksınız” sorusuna ise sert çıktı.
İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Mehmet Uçum’un açıklamalarından öne çıkanlar…
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, Anayasa’nın 4’üncü maddesiyle ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.
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Anayasa’nın 4’üncü maddesi, “Anayasa'nın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.” ifadeleri yer alıyor.
EKOL TV’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa’nın ilk 3 maddesi tartışılamaz açıklamasında bulundu.
“İlk 3 maddede devletin şekli Cumhuriyet diyoruz. Cumhuriyet'i mi tartışmaya açacaksınız? Hukuk devleti diyoruz, laiklik diyoruz, sosyal devlet, bayrak, üniter yapı, Türkçe diyoruz. Bunları mı tartışmaya açacaksınız? Bu zaten bir devlet tanımı bütünlüktür. Değiştirilmezlik ilkesi ilk kez ürettiğimiz bir ilke değil. İlk 3 maddenin esasları ve 4. madde zaten bir güvence maddesidir."
Mehmet Uçum, Candaş Tolga Işık’ın, “Sizin Adalet Bakanı olacağınız yönünde iddialar var'' sözlerine ise sert çıktı.
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Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı hakkında ise şunları söyledi;
Mehmet Uçum, Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan arasında “Öcalan çağrısı” konusunda anlaşmazlık olduğu iddiasını ise yalanladı.
Mehmet Uçum, konu ile ilgili Candaş Tolga Işık’ın sorduğu “Binlerce şehit yakınına ne diyeceksiniz?” sorusuna ise bir örnekle cevap verdi.
Mehmet Uçum’un cevabı 👇
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