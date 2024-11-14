2013’ten Belge: Süleyman Soylu’dan Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e Teşekkür
2013’ten Belge: Süleyman Soylu’dan Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e Teşekkür
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’ya yardım iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Özer’in yerine Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atamıştı. Eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun, 2013 yılında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Ahmet Özer’e teşekkür mektubu yazdığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan belge sonrasında Süleyman Soylu’dan cevap da gecikmedi.
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve yerine kayyum ataması yapılmıştı.
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Eski İçişleri Bakanı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun, 2013 yılında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak, Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıktı.
T24’ün yayınladığı belgede, dönemin Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Ahmet Özer’e, düzenlenen çalıştaya katıldığı için teşekkür edilmiş.
Süleyman Soylu, ortaya çıkan belge sonrasında sosyal medya hesabından; “12 yıl önce AK Parti AR-GE Başkanı iken onlarca çalıştay yapıp her görüşten akademisyen gazeteci, STK ve düşün insanı çağırıp ardından rapor yayınlardık. Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz!..” açıklamasında bulundu.
Süleyman Soylu'nun paylaşımı 👇
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