Hangi Yaşta Mutlu Olacaksın?
Hangi Yaşta Mutlu Olacaksın?
Hayatının en güzel dönemi hâlâ gelmedi mi? Yoksa çoktan geçti mi? Bunu öğrenmenin bir yolu var! Mutluluktan yere göre sığamadığın, hayatın boyunca asla unutamayacağın yaşı tahmin ediyoruz. Acaba sen hangi yaşta mutlu olacaksın? Hadi, öğrenelim!
Hazır mısın? İşte, test başlıyor...
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1. İlk olarak sence hayattaki en önemli şey ne?
2. Mutlu olmaya ihtiyacın olduğu anlarda ne yersin?
3. Seni en çok ne mutlu eder? Birini seç!
4. Eğlence denilince aklına ne geliyor? Acaba bunlardan hangisi sensin?
5. Peki, en son ne zaman ağladın?
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6. Bu kitaplardan birini okudun mu? En son okuduğun kitap bunlardan hangisi?
7. Emeklilik planın var mı? Emekli olunca ne yapmayı hayal ediyorsun?
8. Sence sen mutlu olmak için neyi bekliyorsun?
18 Yaşında Mutlu Olacaksın!
25 Yaşında Mutlu Olacaksın!
36 Yaşında Mutlu Olacaksın!
47 Yaşında Mutlu Olacaksın!
59 Yaşında Mutlu Olacaksın!
68 Yaşında Mutlu Olacaksın!
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