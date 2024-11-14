14 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Magazin dünyasının en çok konululan isimlerinden biri de şüphesiz oyunculuğu ve aşk hayatıyla dikkat çeken Hande Erçel. Geçtiğimiz günlerde Harper's Bazaar ödül töreninde boy gösteren ünlü isim bu sefer de Riyad'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. "The 1001 Seasons of Elie Saab" defilesine markanın özel davetlisi olarak katılan isimlerden biri olan Erçel yine tarzıyla kameraların odak noktası oldu. Geceye katılan birçok ünlüyle tanışma fırsatı yakalayan Hande Erçel, ünlü bir manken ve Gossip Girl dizisinin efsane ismiyle bir araya geldi. Gelin o isimlere birlikte bakalım 👇
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2. Bir dönemin en popüler çiftleri arasında değerlendirilen Emre Altuğ ve Çağla Şıkel ikilisi 2015 yılında boşanmıştı. Evliliklerinden iki oğulları olan ikili ayrılsa da evlatları için sürekli bir arada. Duruşlarıyla bu konuda takdir topladıklarını da söylemek gerek. Zaman zaman eski eşiyle birlikte poz da veren Emre Altuğ önceki yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Çağla Şıkel'e nafaka ödeyip ödemediği merak edilen Altuğ'un 'yarış' açıklaması "helal olsun!" dedirtti.
3. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve ayrıldığı eşi Wanda Nara'yla arasındaki kaos sürüyor. Skandal iddiaların patlak verdiği olay günden güne büyüyor. Sevilen futbolcuyu L-Gante ile aldatan Wanda'ya Türkiye'den ilk tekme geldi. Icardi'yle beraber yüzü olduğu bir pırlanta firması Wanda Nara'nın sponsorluk anlaşmasını feshetti. Olayın ardından sosyal medyaya koşan taraflarlarsa derin bir "Oh!" çekti.
5. Güldür Güldür Show'la ekranlara gördüğümüz Rüştü Onur Atilla şu sıralar gündemden düşmüyor. Sinem Ayyıldız’la yaptığı 10 yıllık evliliğini geçen haziran ayında tek celsede bitiren Atilla, bu hamlesiyle eleştirilerin odağı olmuştu. Kendisi boşanmadan kısa bir süre sonra da şarkıcı Nez’le sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aşk pozlarıyla manşetlere yerleşmişti. İlişkilerine güvenen çift ise birkaç ay süren birlikteliklerini noktalama kararı almıştı. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, ayrılık acısını çabuk unutan Rüştü Onur Atilla geçtiğimiz gece başka bir güzelle görüntülendi.
6. Bülent Şakrak'la kurdukları sevimli aileyle adından bahsettiren Ceyda Düvenci'nin güzeller güzeli kızı Melisa'yı tanıyorsunuzdur. Geçtiğimiz 29 Ekim'de Düvenci'yi programında ziyaret eden Melisa annesini duygulandırmış ve o görüntüler gündem olmuştu. Daha önce şarkı söylediği anlarla herkesi derinden etkileyen Melisa'dan heyecanlandıran bir haber geldi. Melisa yarın Nil Karaibrahimgil'in konserinde ilk defa sahneye çıkacak. İkili birlikte 'Kuzey Yıldızı' şarkısını seslendirecek.
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7. 19 yaşında gencecik bir kızken Ayrılık dizisindeki "Kevok" karakteriyle hayatımıza giren Tuvana Türkay, 2009'dan bu yana magazinde sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu. Başarılı projelerde yer alan ve şimdilerde de Teşkilat dizisinde "Kate" rolünde izlediğimiz Türkay, kimileri tarafından çok beğenilse de aslında birçok estetik işlemden geçti. Büyük bir değişim geçiren Tuvana Türkay'ın geçmişinden bugüne estetik müdahalelerine bir göz atalım dedik...
8. Geçtiğimiz gün İstanbul'a dönen, döndüğü gibi de soluğu kadim dostu Cem Yılmaz'ın yanında alan Tarkan, Instagram hesabında paylaştığı pozlarla gündeme oturmuştu. Cem Yılmaz'la verdiği pozlarda yüzlerine uyguladığı Seda Sayan efekti gözden kaçmamış, bir miktar da dile düşmüştü hatta. Artık öyle hatırlanmayalım mı dediler yoksa bu sık sık bir araya gelmenin altından başka bir iş mi çıkacak bilemiyoruz ama Tarkan'dan Cem Yılmaz'a büyük aşka geldiği yeni bir paylaşım geldi geçtiğimiz dakikalarda. Buyurun, ne demiş Megastar beraber bakalım!
9. Icardi'nin henüz boşanmadığı senelerdir toksikliğiyle gündemimizi meşgul eden eşi Wanda Nara'nın yeni aşkı L-Gante, hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz. Wanda Nara'nın canlı yayın açıp öpüşerek aşkını ilan ettiği L-Gante, Türk medyasından gelen etkileşimin tadına varınca ikinci bir canlı yayında Icardi'ye direkt bir hamle oynayarak "En Büyük Fenerbahçe" demişti. Galatasaraylıların tepkisini Fenerbahçelilerin de ilgisini çeken L-Gante, geçtiğimiz saatlerde Arjantin'de katıldığı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı ve Türkiye'de konser vereceğini duyurdu... Beklenildiği üzere, sosyal medya da bir hayli karıştı tabii!
10. Cinsiyet geçiş ameliyatı sene başında tamamlayan sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçiş sürecinden önce, boyunca ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Büyük bir takipçisi kitlesi kazanan Mika Raun, özellikle geçirdiği değişimle sık sık magazin gündeminde yerini aldı. En son kendisini tuhaf dövmesiyle konuşmuştuk, kendisi bu sefer de cinsiyet geçiş sürecinin detaylarını anlatarak cevap verdiği bir takipçi sorusu yanıtladı. Yüzünde 4 adet vida olduğunu açıklayan Raun, vidalar çıkarsa çenesinin yere düşeceğini de ekledi.
11. Cezaevinde 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilen Nihal Candan, 26 Mart 2024'te cezaevinden tahliye olarak tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda kardeşi Bahar Candan'ın da tahliye edilmesiyle beraber yine sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye başlayan Nihal Candan, uzun bir aradan sonra tekrar Armağan Çağlayan'ın "Gör Beni" programına katıldı. Cezaevi sürecini anlatan sosyal medya fenomeni, kendisini bilerek aç bıraktığını ve bu sayede halüsinasyon dünyasında yaşadığını vurguladı. Yemek yemeyi bir günah gibi gördüğünü söyleyen Nihal Candan, cezaevinde 'drug ve alkol' olmamasına da dikkat çekti.
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12. Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Performansı dışında özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu, kendine has tarzını konuşturuyor. Sosyal medyada her halini gösteren Saraçoğlu bu sefer son paylaşımıyla öne çıktı. Afra Saraçoğlu'nun ayak parmaklarını belli eden babeti görenlerin tadını fena kaçırdı.
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