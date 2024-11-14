Ceyda Düvenci'nin Kızı Melisa'dan Heyecanlandıran Haber: Nil Karaibrahimgil'le Birlikte Şarkı Söyleyecek

Bülent Şakrak'la kurdukları sevimli aileyle adından bahsettiren Ceyda Düvenci'nin güzeller güzeli kızı Melisa'yı tanıyorsunuzdur. Geçtiğimiz 29 Ekim'de Düvenci'yi programında ziyaret eden Melisa annesini duygulandırmış ve o görüntüler gündem olmuştu. Daha önce şarkı söylediği anlarla herkesi derinden etkileyen Melisa'dan heyecanlandıran bir haber geldi. Melisa yarın Nil Karaibrahimgil'in konserinde ilk defa sahneye çıkacak. İkili birlikte 'Kuzey Yıldızı' şarkısını seslendirecek.