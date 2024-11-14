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Ceyda Düvenci'nin Kızı Melisa'dan Heyecanlandıran Haber: Nil Karaibrahimgil'le Birlikte Şarkı Söyleyecek

Ceyda Düvenci'nin Kızı Melisa'dan Heyecanlandıran Haber: Nil Karaibrahimgil'le Birlikte Şarkı Söyleyecek

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.11.2024 - 16:22

Bülent Şakrak'la kurdukları sevimli aileyle adından bahsettiren Ceyda Düvenci'nin güzeller güzeli kızı Melisa'yı tanıyorsunuzdur. Geçtiğimiz 29 Ekim'de Düvenci'yi programında ziyaret eden Melisa annesini duygulandırmış ve o görüntüler gündem olmuştu. Daha önce şarkı söylediği anlarla herkesi derinden etkileyen Melisa'dan heyecanlandıran bir haber geldi. Melisa yarın Nil Karaibrahimgil'in konserinde ilk defa sahneye çıkacak. İkili birlikte 'Kuzey Yıldızı' şarkısını seslendirecek.

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Bülent Şakrak'la yaptığı evlilikleri ve kurdukları samimi aileyle gündem olan Ceyda Düvenci yaşadığı ayrılıkla çok konuşulmuştu.

Bülent Şakrak'la yaptığı evlilikleri ve kurdukları samimi aileyle gündem olan Ceyda Düvenci yaşadığı ayrılıkla çok konuşulmuştu.

Melisa'yla sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutulan Şakrak ve Düvenci ikilisi kızlarıyla olan ilişkileriyle dikkat çekiyor.

Melisa'yla sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutulan Şakrak ve Düvenci ikilisi kızlarıyla olan ilişkileriyle dikkat çekiyor.

İkiliyi yakından takip edenler bilir, Melisa'nın müziğe olan ilgisi ve yeteneği bambaşka boyutta! Babası Engin Akgün'ün paylaştığı bu video Sıla'ya kadar ulaşmıştı.

Melisa'dan heyecanlandıran bir haber geldi! Melisa yarın Nil Karaibrahimgil'in konserinde ilk defa sahneye çıkacak. İkili birlikte 'Kuzey Yıldızı' şarkısını seslendirecek.

Melisa'dan heyecanlandıran bir haber geldi! Melisa yarın Nil Karaibrahimgil'in konserinde ilk defa sahneye çıkacak. İkili birlikte 'Kuzey Yıldızı' şarkısını seslendirecek.

İşte ikilinin provalarından görüntüler 👇

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