Şeyma Subaşı'nın Annesi Çanta Ördü, Ezgi Mola Can'ı Yatıramadı: 14 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı'nın Annesi Çanta Ördü, Ezgi Mola Can'ı Yatıramadı: 14 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Gamze Erçel
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Yasemin Şefkatli Tatlıses
Çağla Şıkel
Şeyma Subaşı
Danla Bilic
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Ezgi Mola
Pelin Akil
Özge Özpirinçci
Berrak Tüzünataç
Didem Soydan
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Zeynep Bastık
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