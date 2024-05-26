Sen Nasıl Bir Anne Olacaksın?
Sen Nasıl Bir Anne Olacaksın?
Anne olmak isteyenler ve anne adayları buraya! Senin ileride nasıl bir anne olacağını çevren sana illaki söylüyordur ama bu sefer bir de bizden dinle istedik ve sana özel bir test hazırladık!
Nasıl bir anne olacağını merak ediyorsan, cevabı öğrenmek için soruları cevaplandırmaya başlayabiliriz!
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1. Öncelikle şunu soralım: Kaç çocuğun olsun istiyorsun?
2. Çocuğuna öğreteceğin ilk manevi şey bunlardan hangisi olurdu?
3. Her ne kadar insanı mutlu etse de çocuk yetiştirmek bazen zor olabiliyor. Bir ebeveyn olduğunda hangi zorluğu yaşayacağını düşünüyorsun?
4. Peki sen anne olduğunda kimi örnek alacaksın diye sorsak?
5. Çocuğunla oynayacağın ilk oyun nasıl bir şey olabilir?
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