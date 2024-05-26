Sen Nasıl Bir Anne Olacaksın?

Eğitime büyük bir önem veriyorsun ve bu da çocuğunun hayatında belirleyici olacak. Ona öğrenmenin değerini ve bilginin gücünü aşılayacaksın. Birlikte kitaplar keşfedecek, bilimle ilgili deneyler yapacak ve dünyayı öğrenmek için adımlar atacaksınız. Çocuğun, hayata dair sorular sormaktan çekinmeyecek ve her zaman daha fazlasını öğrenmek isteyecek. Senin rehberliğinle, çocuğun sadece akademik olarak değil, hayatın her alanında bilgili ve donanımlı bir birey olacak.