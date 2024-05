Sen Nasıl Bir Anne Olacaksın?

Senin anneliğini tanımlayacak olan kelime 'sevgi' olacak! Çocuğuna bol bol sevgi ve şefkat göstereceksin ve her zaman onun güvende hissetmesini sağlayacaksın. Onun sırdaşı olacak, duygularını rahatlıkla paylaşabileceği bir ortam yaratacaksın. Çocuğu, her zaman yanında onu anlayan ve destekleyen bir annesi olduğunu bilecek. Beraber gülecek, belki bazen ağlayacak ama her durumda birbirinize sıkı sıkıya bağlı kalacaksınız!