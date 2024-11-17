Sen Kimden Kaçıyorsun?
Sen Kimden Kaçıyorsun?
Bazen insanlardan uzaklaşmak bazen ise kendimizden uzaklaşmak isteriz. Hissettiğimiz şeylerden kaçmak ise bizim için en zor olanıdır. İçimizden bir şeyler yanlış şeylere doğru sürüklenirken aynı zamanda o duygulara engel olmaya çalışmak herkes için zor olanıdır.
Sen kimden kaçıyorsun?
Haydiiii teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir ormanda kaybolduğunu hayal et. Ne yaparsın?
4. Birinin seni unutmaması sana ne hissettirir?
5. Hayatın için büyük planların var mı?
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6. Seni ne rahatsız eder?
7. Peki yüzleşmek istemediğin şeylerden kaçar mısın?
8. Son olarak seç birini!
Sen eski sevgilinden kaçıyorsun!
Unutamadığın birinden kaçıyorsun!
Sen gerçeklerden kaçıyorsun!
Sen duygularından kaçıyorsun!
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