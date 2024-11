Sen kimden kaçıyorsun?

Sen eski sevgilinden kaçıyorsun! Onunla yaşadığın her şeyden kaçıyorsun, her anı, her hatıra, her duygu... Bazen o anların içine yeniden girmemek için tüm gücünle savaşıyor gibisin. Bir zamanlar hayatının merkezinde olan kişi, şimdi sadece bir anı, geçmişin karanlık bir köşesi gibi. Onunla paylaştığın her şeyin, o eski sıcak anların bile, zamanla bir yük haline geldiğini hissediyorsun. O eski mutlulukların yerini, bir boşluk almış gibi; içinde bir eksiklik var, ama onu nasıl dolduracağını bilemiyorsun. Kaçıyorsun çünkü her hatırladığında, geçmişin ağır bir gölgesi seni takip ediyor. O eski ilişkinin her anı, bazen seni mahveden bir yankı gibi geri dönüyor. Gözlerinde, o eski sevgilinin izlerini aramak, bazen ruhunu daha da derinlemesine yaralıyor. Onunla yaşadığın her şey, her gülüş, her tartışma, her anı şimdi sadece bir acıya dönüşmüş gibi. O eski ilişkiden kalan her şey seni boğuyor, sanki nefes almakta zorlanıyorsun. Ama yine de kaçıyorsun. Çünkü geçmişin seni hala takip ediyor, adımlarını izliyor. Geçmişin hala bir şekilde bugününe sirayet ediyor ve ne kadar uzaklaşırsan, bir şekilde sana bir hatırlatıcı olarak geri geliyor.