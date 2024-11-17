Sen kimden kaçıyorsun?

Sen duygularından kaçıyorsun! Her hisse, her duygusal inişe çıkışa, bir türlü yüzleşmek istemiyorsun. İçindeki fırtınaları, o karanlık duyguları görmemek için elinden geleni yapıyorsun. Gözlerini kapatıyorsun, derin bir nefes alıp geçmesini bekliyorsun. Ama duygular, bir gölge gibi peşinden geliyor, ne kadar kaçsan da seni takip ediyor. Kimi zaman bir anı, kimi zaman bir söz, bazen de basit bir bakış… Her şey seni kendi içinde bir yolculuğa çağırıyor, ama sen hala geri adım atıyorsun. Sanki onları kabullenmek, sana ait bir parça olduğuna inanmak seni korkutuyor. Kendini korumak, hissettiklerini anlamamak, onlarla yüzleşmemek daha kolay geliyor. Kaçıyorsun, çünkü duygular bazen seni mahvediyor gibi hissediyorsun. Öfke, üzüntü, korku, hüsran; hepsi birbirine karışıp, seni bir boğulma noktasına getiriyor. Kimi zaman ağlamamak için dudaklarını ısırıyor, içindeki acıyı dışa vuramamak için sıkı sıkı tutuyorsun. Ama bu, acını içerde tutmakla hiçbir zaman sona ermiyor. Duygular, bir volkan gibi er ya da geç patlıyor, sen ne kadar onları bastırmaya çalışsan da. Onları görmezden gelmek, onları itmek seni bir an için rahatlatıyor belki, ama aslında onları daha da derinlere gömüyorsun. Ve her gömdüğünde, birikirler. Bir süre sonra, o birikmiş duygular seni daha da zorlamaya başlıyor.