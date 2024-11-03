Sen İlişkide Ne Kadar Vefalısın?
Sen İlişkide Ne Kadar Vefalısın?
İlişkilerde sadakat ve vefa her şeyin başında gelir. Peki, sen bu konuda ne kadar iyisin? Cevapla ve öğren! 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Sevgilinle ilk yılınızı kutlamak için nasıl bir etkinlik organize edersin?
3. Sevgilin zor bir dönemden geçiyor, ona nasıl destek olursun?
4. Sevgilinde en çok neyi seviyorsun?
5. Sevgilin seni en çok hangi zamanlarda arar?
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