Bu Bilinçaltı Testine Göre Hayatına Girecek Kişiden Ne Bekliyorsun?
Bu Bilinçaltı Testine Göre Hayatına Girecek Kişiden Ne Bekliyorsun?
Hayatınıza girecek özel kişinin özelliklerini merak mı ediyorsun? Bu bilinçaltı testi, içsel arzularını ve hayalindeki partnerle ilgili beklentilerini ortaya çıkaracak.
Hazırsan seni teste alalım👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Partnerinin gözleri, sana hangi manzarayı hatırlatıyor?
3. Bu görsele bakmak seni nasıl hissettirdi?
4. Peki, buna bakmak?
5. Aşağıdaki renge en uygun renk hangisi sence?
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6. Hangi tonu kendine daha yakın hissediyorsun?
7. İlk ne gördün?
8. Son olarak, bu pembe tonlarından hangisi?
Güven!
Gerçek sevgi!
Huzur!
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