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Bu Bilinçaltı Testine Göre Hayatına Girecek Kişiden Ne Bekliyorsun?

etiket Bu Bilinçaltı Testine Göre Hayatına Girecek Kişiden Ne Bekliyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 23:46

Hayatınıza girecek özel kişinin özelliklerini merak mı ediyorsun? Bu bilinçaltı testi, içsel arzularını ve hayalindeki partnerle ilgili beklentilerini ortaya çıkaracak. 

Hazırsan seni teste alalım👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Partnerinin gözleri, sana hangi manzarayı hatırlatıyor?

3. Bu görsele bakmak seni nasıl hissettirdi?

3. Bu görsele bakmak seni nasıl hissettirdi?

4. Peki, buna bakmak?

4. Peki, buna bakmak?

5. Aşağıdaki renge en uygun renk hangisi sence?

5. Aşağıdaki renge en uygun renk hangisi sence?
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6. Hangi tonu kendine daha yakın hissediyorsun?

6. Hangi tonu kendine daha yakın hissediyorsun?

7. İlk ne gördün?

7. İlk ne gördün?

8. Son olarak, bu pembe tonlarından hangisi?

Güven!

Hayatına girecek kişinin sana güven vermesini bekliyorsun. Bu belki de ilk bakışta basit bir istek gibi görünebilir, ama güven, bir ilişkinin temel taşıdır ve maalesef günümüzde birçok ilişkide eksik olan bir duygudur. Sen bu temel taşı hak eden birisin ve ilişki yaşarken her anlamda rahat hissedeceğin, gözün kapalı güvenebileceğin birinin yolunu gözlüyorsun. İstemeye devam et çünkü bu beklentin, sadece seni mutlu etmekle kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki ilişkinin sağlam ve dürüst temeller üzerine kurulmasına da olanak tanıyacak.

Gerçek sevgi!

Hayatına girecek kişinin sana gerçek anlamda sevgi vermesini bekliyorsun. Bu sevgi, sadece kelimelerle ifade edilmesin; 'Seni seviyorum' demek yerine, her hareketinde, her davranışında kendini göstersin istiyorsun. Sevginin sadece sözlerde değil, davranışlarda ve hislerde yankı bulmasını istiyorsun. Bu, senin için sadece bir arzu değil, aynı zamanda bir ihtiyaç. Sen, sevginin tüm derinliğini ve sıcaklığını hissetmek, gerçek bir bağ kurmak istiyorsun; öyle ki, her gün bu sevginin varlığını ve gücünü hissetmek sana tatmin versin.

Huzur!

Hayatına girecek kişinin sana gerçek anlamda huzur vermesini bekliyorsun. Günlük yaşamın tempolu ve yorucu akışında, bir dinlenme noktası arıyorsun; tıpkı yorgun bir geminin sakin bir limana demir atması gibi. Sen, partnerinin seni göğsünde yumuşatmasını, hayatın tüm zorluklarından ve stresinden uzaklaştıracak bir sığınak olmasını istiyorsun. Her anında sana destek olacak, seni anlayacak ve içsel dinginliğini sağlamlaştıracak bir partner arıyorsun.

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miray soysal
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