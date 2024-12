Bu Bilinçaltı Testine Göre Hayatına Girecek Kişiden Ne Bekliyorsun?

Hayatına girecek kişinin sana gerçek anlamda sevgi vermesini bekliyorsun. Bu sevgi, sadece kelimelerle ifade edilmesin; 'Seni seviyorum' demek yerine, her hareketinde, her davranışında kendini göstersin istiyorsun. Sevginin sadece sözlerde değil, davranışlarda ve hislerde yankı bulmasını istiyorsun. Bu, senin için sadece bir arzu değil, aynı zamanda bir ihtiyaç. Sen, sevginin tüm derinliğini ve sıcaklığını hissetmek, gerçek bir bağ kurmak istiyorsun; öyle ki, her gün bu sevginin varlığını ve gücünü hissetmek sana tatmin versin.