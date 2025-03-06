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Partnerin Tarafından Gaslighting’e mi Uğruyorsun?

etiket Partnerin Tarafından Gaslighting’e mi Uğruyorsun?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 23:46

Gaslighting duygusal şekilde manipülasyona uğramanın bir diğer adı. Ama bu manipülasyon o kadar tehlikeli ki maruz kalan kişinin mental sağlığını bozmasıyla sonuçlanabiliyor. Hata sende olmasa bile sorunun sürekli kendinde olduğuna inanıyor, duygusal açıdan kendini tükenmiş hissediyorsan partnerin tarafından gaslighting'e uğruyor olabilirsin. 

Eğer daha net şekilde anlamak istersen işte yanıtlaman gereken birkaç soru! 👇👇👇

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1. Cinsiyetini seçerek başla bakalım.

2. Daha önce hiç iletişiminizin sağlıklı olup olmadığını sorguladın mı?

3. Hiç sana yalan söylediğini yakaladın mı?

4. Peki yakaladığında ve onunla bu konuda yüzleştiğinde tepkisi ne oldu?

5. Peki senin hakkında başkalarını kışkırttığı oldu mu?

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6. Onunla bir sorun hakkında konuşmak istiyorsun diyelim. Tepkisi ne olur?

7. Peki bir kavga anında sana genellikle bunlardan hangisini daha çok söyler?

8. Sana davranış şekli yüzünden kendini suçluyor musun?

9. Yaptığı ve dediği şeyler sana hiç hafızanla ilgili bir sorun olduğunu düşündürttü mü?

10. Onun yanındayken hissettiğin şeylerden hangisi sana daha tanıdık geliyor?

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11. Son olarak, kendini onun yanında yetersiz hissediyor musun?

Uğruyorsun ve farkında bile değilsin...

Maalesef verdiğin yanıtlar içinde bulunduğun ilişkide manipülasyona yani gaslighting'e uğradığını gösteriyor. Çünkü partnerinden çekiniyor, onunla hiçbir konuda yüzleşemiyor, yüzleşmek istesen de karşında seninle konuşacak birini bulamıyorsun. Hatta sana bazı konularda kendini o kadar kötü hissettiriyor ki günün sonunda yapmadığın şeyler için özür diliyor ve kendini yetersiz hissediyorsun. Üzgünüz ama gerçekleri görme zamanın geldi, aksi halde işler çok daha kötü bir hal alabilir. Acilen bir uzmana ya da güvenilir birine danışman sana çıkış kapısını gösterebilir. ⚠️

Uğruyorsun ve uğradığını biliyorsun...

Partnerin tarafından gaslighting'e uğruyorsun ve ne kadar inkar etsen de bunun farkındasın. Aslında inanmak istemiyor olmak çok normal fakat sinyaller de ortada. Karşında hatanın sürekli sende olduğunu söyleyen, seni her konuda yetersiz hissettiren ve arkandan konuşan biri var. Üstelik dediği ve kurduğu her cümle seni şımartıyor gibi görünse de aklınla oynuyor. Hafızanı zaten olması gerekenden çok sorgulamışsın tatlım, artık sence de bu işe bir son verme zamanı gelmedi mi? 💪

Uğramıyorsun ama ilişkiniz sorunsuz değil...

Yaşadığın ilişkinin sağlıklı olduğu söylenebilir ama hala büyüme evresinde olduğu da bir gerçek. Çünkü karşındaki kişi sana gaslighting yapmıyor olabilir ama bu, sorunlarınız olmadığı anlamına gelmiyor. Bir sorun olduğunda bunu konuşmayı o da istiyor ama konuşmalar genellikle tartışmayla sonuçlanıyor. Belki biraz kendinize odaklanmanız, bireysel olarak kendinizi geliştirmeniz ve bir uzmana danışmanız gerekiyor olabilir. İkiniz de anlayışlı insanlarsınız, bu nedenle sorunları çabucak çözeceğinize eminiz. 😘

Uğramıyorsun çünkü ilişkiniz sağlıklı!

Senin ilişkin herkesin özendiği o mükemmel ilişki ve bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Bu nedenle onun yanında kendini mutlu, huzurlu ve güvende hissediyorsun. Üstelik bir sorun olduğunda ya da aklından bir şey geçtiğinde çekinmeden onunla bunları konuşabiliyorsun. O da benzer şekilde aklındakileri seninle açıkça paylaşıyor ve birlikte ortak bir dil oluşturuyorsunuz. Ritminiz ve uyumunuz gerçekten harika. 🙌

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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