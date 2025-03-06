Partnerin Tarafından Gaslighting’e mi Uğruyorsun?

Gaslighting duygusal şekilde manipülasyona uğramanın bir diğer adı. Ama bu manipülasyon o kadar tehlikeli ki maruz kalan kişinin mental sağlığını bozmasıyla sonuçlanabiliyor. Hata sende olmasa bile sorunun sürekli kendinde olduğuna inanıyor, duygusal açıdan kendini tükenmiş hissediyorsan partnerin tarafından gaslighting'e uğruyor olabilirsin.

Eğer daha net şekilde anlamak istersen işte yanıtlaman gereken birkaç soru! 👇👇👇