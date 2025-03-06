Partnerin Tarafından Gaslighting’e mi Uğruyorsun?
Partnerin Tarafından Gaslighting’e mi Uğruyorsun?
Gaslighting duygusal şekilde manipülasyona uğramanın bir diğer adı. Ama bu manipülasyon o kadar tehlikeli ki maruz kalan kişinin mental sağlığını bozmasıyla sonuçlanabiliyor. Hata sende olmasa bile sorunun sürekli kendinde olduğuna inanıyor, duygusal açıdan kendini tükenmiş hissediyorsan partnerin tarafından gaslighting'e uğruyor olabilirsin.
Eğer daha net şekilde anlamak istersen işte yanıtlaman gereken birkaç soru! 👇👇👇
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1. Cinsiyetini seçerek başla bakalım.
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2. Daha önce hiç iletişiminizin sağlıklı olup olmadığını sorguladın mı?
3. Hiç sana yalan söylediğini yakaladın mı?
4. Peki yakaladığında ve onunla bu konuda yüzleştiğinde tepkisi ne oldu?
5. Peki senin hakkında başkalarını kışkırttığı oldu mu?
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6. Onunla bir sorun hakkında konuşmak istiyorsun diyelim. Tepkisi ne olur?
7. Peki bir kavga anında sana genellikle bunlardan hangisini daha çok söyler?
8. Sana davranış şekli yüzünden kendini suçluyor musun?
9. Yaptığı ve dediği şeyler sana hiç hafızanla ilgili bir sorun olduğunu düşündürttü mü?
10. Onun yanındayken hissettiğin şeylerden hangisi sana daha tanıdık geliyor?
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11. Son olarak, kendini onun yanında yetersiz hissediyor musun?
Uğruyorsun ve farkında bile değilsin...
Uğruyorsun ve uğradığını biliyorsun...
Uğramıyorsun ama ilişkiniz sorunsuz değil...
Uğramıyorsun çünkü ilişkiniz sağlıklı!
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