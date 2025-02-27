Partnerinizle Hafta sonu Kaçamağı İçin Tercih Edebileceğiniz 10 Yer
Partnerinizle Hafta sonu Kaçamağı İçin Tercih Edebileceğiniz 10 Yer
Hafta içi yoğun iş saatleri, gündelik hayatın koşuşturması derken partnerinizle birbirinizle vakit ayırmak imkansız bir hale geliyor. Hafta sonu geldiğinde ise şehrin sıkıntısından kaçmak için yollar aradığınıza eminiz. Biz önerilerimizi yapalım, tercih sizin!
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1. Büyükada, İstanbul
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2. Kapadokya, Nevşehir
3. Alaçatı, İzmir
4. Bolu, Abant Gölü
5. Cunda Adası, Balıkesir
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6. Sapanca, Sakarya
7. Assos, Çanakkale
8. Ağva, İstanbul
9. Kaz Dağları, Balıkesir
10. Pamukkale, Denizli
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