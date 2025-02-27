Partnerinizle Hafta sonu Kaçamağı İçin Tercih Edebileceğiniz 10 Yer

Eğer İstanbul'da ya da yakın bir çevresinde oturup uzuuuun seyahatlar yapmadan tatil yapmak istiyorsanız Büyükada tam olarak isteğinize göre bir yer. Sakin ve romantik havası ile partnerizle eşsiz saatler geçirip, aşkınızı doğasıya yaşayabilirsiniz.