Aşk Hayatınızı Zehirleyen 10 Yaygın İlişki Yanılgısı

Bir ilişkiyi bitirmek, başarısızlık değil, bazen en doğru karardır. Her ilişki sonsuza kadar sürecek diye bir kural yoktur. Kendinizi ve partnerinizi zorlayarak mutsuz bir ilişkiyi sürdürmek yerine, sağlıklı bir ayrılıkla yeni bir başlangıç yapmak daha iyidir.