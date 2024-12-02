Aşk Hayatınızı Zehirleyen 10 Yaygın İlişki Yanılgısı
Aşk Hayatınızı Zehirleyen 10 Yaygın İlişki Yanılgısı
Aşk, hayatımızın en heyecan verici, en karmaşık ve bazen de en zorlayıcı yanlarından biri. İlişkilerimizde bazen o kadar çok şey yaşıyoruz ki, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt etmek zorlaşabiliyor.
İşte aşk hayatımızı zehirleyen, farkında olmadan içine düştüğümüz 10 yaygın ilişki yanılgısı!
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1. "Sevgi her şeyi çözer" yanılgısı.
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2. "Değiştirebilirim" düşüncesi.
3. "Kıskançlık aşkın göstergesidir" yanılgısı.
4. "Mutlu çiftler hiç tartışmaz" yanılgısı.
5. "Beni sevseydi, anlardı" varsayımı.
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6. "Herkesin ilişkisi böyle" söylemi.
7. "Küçük yalanlar zararsızdır" kabulü.
8. "Birlikte daha çok zaman geçirirsek, sorunlar çözülür" varsayımı.
9. "Ondan daha iyisini bulamam" düşüncesi.
10. "Ayrılmak başarısızlıktır" düşüncesi.
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