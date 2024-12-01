Tam Bitti Derken Daha Sağlam Bir Şekilde Başlayacak İlişki İçin 11 Öneri
Tam Bitti Derken Daha Sağlam Bir Şekilde Başlayacak İlişki İçin 11 Öneri
Eğer ki saygı ve sevgi kaybedilmediyse ilişkinizi tekrar kurtarmanız mümkündür. İlişkinizi kurtarmanız için işinize yarayacak önerilerimiz için okumaya devam edin!
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1. Her şeyden önemlisi iletişimi güçlendirmek.
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2. Geçmişi geride bırakmayı öğrenmek.
3. Birbirine zaman vermek.
4. Aynı zamanda birbirine zaman ayırmak.
5. Affetmeyi öğrenmek.
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6. Karşılıklı güven inşa etmek.
7. Partnerinizi anlamayı öğrenmek.
8. Bireyselliği korumak.
9. İlişkideki eksikleri, sorunları anlamak.
10. Küçük jestler yapmak.
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11. Karşılıklı olarak beklentileri belirlemek.
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