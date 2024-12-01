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Tam Bitti Derken Daha Sağlam Bir Şekilde Başlayacak İlişki İçin 11 Öneri

etiket Tam Bitti Derken Daha Sağlam Bir Şekilde Başlayacak İlişki İçin 11 Öneri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 23:01

Eğer ki saygı ve sevgi kaybedilmediyse ilişkinizi tekrar kurtarmanız mümkündür. İlişkinizi kurtarmanız için işinize yarayacak önerilerimiz için okumaya devam edin!

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1. Her şeyden önemlisi iletişimi güçlendirmek.

İlişkinin gidişatının iyileşmesi için iletişimin güçlendirilmesi şarttır. İlişkinizde yaşadığınız sorunları açık ve dürüstçe konuştuğunuz sürece iletişim iyiye gidecektir. Geçmişte yaşadığınız sorunların temelinde iletişimin yattığını unutmayın.

2. Geçmişi geride bırakmayı öğrenmek.

Her ne kadar geçmişte yaşananlar sizi üzmüş veya kızdırmış olsa da bunları konuşarak atlatmanız gerekiyor. Aynı konuları tekrar tekrar konuşmak ilişkiniz için doğru olmayacaktır. Geçmişteki o konularla iligili gerekil konuşmaları yapın, ancak konuları uzatmayın.

3. Birbirine zaman vermek.

İlişkiyi yeniden inşa ederken kendinizi sabırsız hissedebilirsiniz. Ancak sabırsızlığınızı ilişkiden uzak tutmanız gerekir. Hem bir şeyleri düşünmek hem de ilişkiyi iyileştirme yolunda kendinizi değiştirmek için birbirinize zaman vermelisiniz. Hiçbir şeyi aceleye getirmemek lazım.

4. Aynı zamanda birbirine zaman ayırmak.

Elbette bir şeyleri hızlandırmak doğru değil. Ancak ilişkiyi canlandırmak için çabalarken birbirinize zaman ayırmadığınız sürece pek de iyi ilerleyemezsiniz. İlerlemeyi sağlamak için birbirinize vakit ayırmalı, keyif alacağınız şeyler yapmalısınız.

5. Affetmeyi öğrenmek.

En önemli maddelerden biri de belki de affetmeyi öğrenmektir. Çünkü birbirinizi affetmediğiniz sürece aslında ilerlemeye dair hiçbir adımı atamamış olursunuz. Geçmiş kırgınlıkları affetmenin yanı sıra günümüzdeki olaylara da daha sakin bakmayı öğrenin.

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6. Karşılıklı güven inşa etmek.

Bir ilişkinin temelinde her ne olursa olsun güven vardır. Güvenin olmadığı bir ilişkiyi sürdürmek iki taraf için de çok zordur. Güveni oluştururken yavaş adımlarla ilerleyin, acele etmeyin. Sabırlı ve dürüst olun ki güveni en güzel şekilde inşa edin.

7. Partnerinizi anlamayı öğrenmek.

İlişkide yalnızca sizin ne düşündüğünüz, sizin duygularınız önemli değil. Partnerinizin neyi neden yaptığını daha iyi anlamak için empati kurun, ona duygularını sorun. Birbirinizi anladığınız bir ilişkide çatışmalar da en aza iner.

8. Bireyselliği korumak.

İlişkide olmak demek her şeyi birlikte yapmak anlamına gelmez. Zaten bunu yaptığınızda hayat bir anda sıkıcı bir hal alır. Her iki taraf da kendi hayatını ilişkiye zarar vermeyecek şekilde devam ettirmeli. Kendinizi zevklerinizden, hobilerinizden mahrum bırakmamalısınız.

9. İlişkideki eksikleri, sorunları anlamak.

İlişkiyi iyi bir noktaya taşımak istiyorsanız ilişkideki eksikleri konuşmalı, bu eksikleri düzeltmek için adımlar atmalısınız. Sorun ve eksikler konuşulmadığı sürece sağlıklı bir ilişki kurmak pek de mümkün olamayacaktır.

10. Küçük jestler yapmak.

İlişkiyi canlı tutmanın yollarından biri de küçük jestler yapmaktır. Küçük jestler, büyük mutluluklara dönüşür ve ilişkinize tatlı bir yan katar. Ayrıca partnerinizi mutlu etmek için de en ideal yollardan biridir.

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11. Karşılıklı olarak beklentileri belirlemek.

İlişkiden ne istiyorsunuz? Aslında bu sorunun cevabı büyük önem taşıyor. Bu sorunun cevabı konusunda aynı veya benzer düşüncelere sahip değilseniz uzun vadede sıkıntı yaşarsınız. Bu nedenle bunları açıkça konuşmak gerekiyor.

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Radlands
Radlands
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