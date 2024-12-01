Tam Bitti Derken Daha Sağlam Bir Şekilde Başlayacak İlişki İçin 11 Öneri

Bir ilişkinin temelinde her ne olursa olsun güven vardır. Güvenin olmadığı bir ilişkiyi sürdürmek iki taraf için de çok zordur. Güveni oluştururken yavaş adımlarla ilerleyin, acele etmeyin. Sabırlı ve dürüst olun ki güveni en güzel şekilde inşa edin.