Sen Hangi Temizlik Hastası Dizi Karakterisin?
Sen Hangi Temizlik Hastası Dizi Karakterisin?
Temizlik takıntılı mısın? Bunu test etmeye ne dersin? Bakalım sen hangi dizi karakteri gibi temizlik hastasısın? Hadi başlayalım!
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1. Başlayalım! Evin bir köşesinde toz gördüğünde ne yaparsın?
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2. Temizlik günü senin için ne ifade eder?
3. Bir arkadaşının evine gittiğinde ne yaparsın?
4. Temizlik malzemesi seçerken neye dikkat edersin?
5. Hangi temizliği yapmaktan hoşlanmazsın?
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