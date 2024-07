Temizlik senin için bir yaşam tarzı. Her detaya dikkat eder, her şeyin düzenli ve temiz olmasını sağlarsın. Monica gibi, temizlik konusunda bir uzman olduğunu söyleyebiliriz! Evindeki her köşeyi pırıl pırıl yapmak senin için bir zevk. Arkadaşların seni evine davet etmekten korkabilir, çünkü senin standartlarına ulaşmak zor! Aynı zamanda, misafirlerin geldiğinde her şeyin mükemmel görünmesi için saatlerce hazırlık yapabilirsin. Temizlik senin için sadece bir görev değil, bir tutku. Bu yüzden Monica Geller gibi, temizlikte ustasın ve herkes sana hayran kalıyor.