Temizlik senin için önemli ama hayatında sadece bu değil. Pratik ve dengeli bir yaklaşımın var, işleri temiz tutarsın ama detaylara boğulmazsın. Galip gibi, hayatın güzelliklerinin tadını çıkarırken evini de düzenli tutmayı başarıyorsun. Senin için temizlik bir görev değil, bir rutin. Her şeyin yerli yerinde olmasını seversin, ama bu seni yormaz. Galip Derviş gibi, sorunları pratik çözümlerle halledersin. Aynı zamanda, temizlik senin için bir meditasyon gibi, zihnini rahatlatır ve seni mutlu eder. Bu yüzden, senin evinde her şey düzenli ve temizdir, ama sen hayatın keyfini çıkarmayı da unutmazsın.