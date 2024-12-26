Canan Karatay Kimdir, Kaç Yaşında? Canan Karatay Meslekten Men mi Edilecek?

Prof. Dr. Canan Karatay özellikle kendi adıyla anılan Karatay ile meşhur olmuştur. Karatay diyetinin bireyi uzun süre tok tutan besinlerden oluştuğu iddia edilir. Bu diyetin amacı, sahip olunan kiloyu korumak ve dengeli bir beslenme düzeni sağlamaktır.

Karatay diyetinde tüketilmesine kesinlike karşı çıkılan bazı gıdalar vardır. Özellikle şeker tüketimi, Karatay diyetinde son derece zararlı kabul edilir. Kahvaltı ise günün en önemli öğünü olarak görülür.

Bugüne kadar pek çok kişinin merak ettiği Karatay diyeti, bazı uzmanlar tarafından eleştiriye maruz kalmıştır.