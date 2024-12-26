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Canan Karatay Kimdir, Kaç Yaşında? Canan Karatay Meslekten Men mi Edilecek?

Canan Karatay Kimdir, Kaç Yaşında? Canan Karatay Meslekten Men mi Edilecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 11:29

Canan Karatay, Türkiye'nin yakından tanıdığı doktorlardan birisi. Beslenme ve yaşam stillerine yönelik yaptığı açıklamalar, verdiği tavsiyeler ve en çok da Karatay diyeti ile tanıdığımız Canan Karatay meslekten men talebiyle karşı karşıya kaldı. Canan Karatay, bugüne kadar pek çok tartışmaya konu olmuştu. Bilim dünyası, Karatay'ın verdiği önerileri sert bir dille eleştiriyor, öte yandan kendisine destek çıkan isimler de oluyordu. 

Peki Canan Karatay kimdir, ne doktoru? Canan Karatay meslekten men mi edilecek?

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Canan Karatay Kimdir?

Canan Karatay Kimdir?

Canan Karatay, ülkemizde sağlıklı beslenme ile ilgili verdiği önerilerle tanınmış bir isimdir. Karatay diyeti ile ünlenen isim, bugüne kadar pek çok programa çıkmış, kitaplar kaleme almış ve tartışmalı açıklamalara da imza atmıştır. 

Canan Karatay, Elazığ’da dünyaya geldi. Tam adı Canan Efendigil Karatay’dır. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından Ali Başak Karatay ile evlidir, Mehmet Rahmi Karatay isimli bir oğlu vardır.

Canan Karatay Kaç Yaşında?

Canan Karatay, 1943 yılında dünyaya gelmiştir. 2024 yılı itibariyle 81 yaşındadır.

Canan Karatay Doktor mu, Ne Doktoru?

Canan Karatay Doktor mu, Ne Doktoru?

Canan Karatay, Profesör ünvanına sahip bir doktordur. Canan Karatay, İç Hastalıkları (dahiliye) doktorudur. 

Tıpta uzmanlığı dahiliye alanında almış, daha sonra eğitimine de bu alanda devam etmiştir. 

Türkiye'de iç hastalıkları alanında uzmanlaşan Canan Karatay daha sonra Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimi almıştır.

Canan Karatay Eğitimi

Canan Karatay Eğitimi

Canan KaratayÜsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden 1961 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Canan Karatay, 1967 yılında doktorluk ünvanını kazandı.

Karatay, tıpta uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde İç Hastalıkları bölümünde tamamladı.

Canan Karatay, Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak görev alan Karatay, 1976 yılına kadar bu görevi yerine getirdi. 1979 yılında ise doçent ünvanına sahip oldu.

Canan Karatay Doktorluk Hayatı

Canan Karatay Doktorluk Hayatı

Canan Karatay, yurt dışında pek çok önemli araştırmaya imza attı. State University of New York Health Science'de 2 yıl araştırma yapan Canan Karatay'ın ana alanı, kalp hastalıklarıydı. 

Türkiye'ye döndükten sonra 1997-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev alan Canan Karatay, 2002-2006 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 

Canan Karatay, Türkiye’de ilk ve tek sağlık üniversitesi olan İstanbul Bilim Üniversitesi’nde 2006-2010 yılları arasında rektörlük yaptı.

Canan Karatay Diyeti

Canan Karatay Diyeti

Prof. Dr. Canan Karatay özellikle kendi adıyla anılan Karatay ile meşhur olmuştur. Karatay diyetinin bireyi uzun süre tok tutan besinlerden oluştuğu iddia edilir. Bu diyetin amacı, sahip olunan kiloyu korumak ve dengeli bir beslenme düzeni sağlamaktır.

Karatay diyetinde tüketilmesine kesinlike karşı çıkılan bazı gıdalar vardır. Özellikle şeker tüketimi, Karatay diyetinde son derece zararlı kabul edilir. Kahvaltı ise günün en önemli öğünü olarak görülür.

Bugüne kadar pek çok kişinin merak ettiği Karatay diyeti, bazı uzmanlar tarafından eleştiriye maruz kalmıştır.

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Canan Karatay Meslekten Men Davası

Canan Karatay Meslekten Men Davası

Canan Karatay'ın uyguladığı yanlış tedavi sonucu bir hastasının böbreklerini kaybetmesine ve kalıcı engellilik hali oluşmasına sebep olduğu iddia edildi. Canan Karatay tüm bu iddialar nedeniyle meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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