Canan Karatay Kimdir, Kaç Yaşında? Canan Karatay Meslekten Men mi Edilecek?
Canan Karatay Kimdir, Kaç Yaşında? Canan Karatay Meslekten Men mi Edilecek?
Canan Karatay, Türkiye'nin yakından tanıdığı doktorlardan birisi. Beslenme ve yaşam stillerine yönelik yaptığı açıklamalar, verdiği tavsiyeler ve en çok da Karatay diyeti ile tanıdığımız Canan Karatay meslekten men talebiyle karşı karşıya kaldı. Canan Karatay, bugüne kadar pek çok tartışmaya konu olmuştu. Bilim dünyası, Karatay'ın verdiği önerileri sert bir dille eleştiriyor, öte yandan kendisine destek çıkan isimler de oluyordu.
Peki Canan Karatay kimdir, ne doktoru? Canan Karatay meslekten men mi edilecek?
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Canan Karatay Kimdir?
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Canan Karatay Doktor mu, Ne Doktoru?
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Canan Karatay Meslekten Men Davası
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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