Sen Hangi Spiritüel Gücü Taşıyorsun?
Her birimizin içinde, belki de farkında bile olmadığımız, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir enerji yatar. Bu enerji, bazen bir pusula gibi bizi yönlendirir, bazen de etrafımızdaki insanlarla aramızda görünmez bağlar kurar. Bu gizemli güç, belki de ruhumuzun en derin köşelerinde saklıdır, belki de tam da gözlerimizin önündedir. Peki ya senin ruhunun gücü ne? Belki de sen bir ışık kaynağısın. Etrafına pozitif enerji yayarak, karanlıkta kalmış ruhları aydınlatıyorsun. Belki de sen bir şifacısın. İnsanların acılarını dindiriyor, onlara huzur ve rahatlama hissi veriyorsun. Ya da belki de sen bir kahinsin. Sezgilerinle geleceği hissediyor, henüz gerçekleşmemiş olayları önceden görüyorsun.
1. Zor bir durumla karşılaştığında tepkin genellikle nasıldır?
2. En çok hangi aktivite sana huzur verir?
3. Günlük hayatında hangi şey seni daha çok motive eder?
4. Karar verirken hangi yöntemi kullanırsın?
5. İnsanlarla iletişiminde en çok hangi şey önemlidir?
6. İnsanlar senin yanında daha huzurlu ve pozitif hissediyor mu?
7. Tatilde en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
8. Son olarak bir adım atacakken huzursuz hissedersen o karardan vazgeçer misin?
Psişik Şifa
Ekstrasensory Perception (ESP)
Düşünce Okuma
Önsezi
