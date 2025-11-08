Sen Hangi Spiritüel Gücü Taşıyorsun?

Her birimizin içinde, belki de farkında bile olmadığımız, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir enerji yatar. Bu enerji, bazen bir pusula gibi bizi yönlendirir, bazen de etrafımızdaki insanlarla aramızda görünmez bağlar kurar. Bu gizemli güç, belki de ruhumuzun en derin köşelerinde saklıdır, belki de tam da gözlerimizin önündedir. Peki ya senin ruhunun gücü ne? Belki de sen bir ışık kaynağısın. Etrafına pozitif enerji yayarak, karanlıkta kalmış ruhları aydınlatıyorsun. Belki de sen bir şifacısın. İnsanların acılarını dindiriyor, onlara huzur ve rahatlama hissi veriyorsun. Ya da belki de sen bir kahinsin. Sezgilerinle geleceği hissediyor, henüz gerçekleşmemiş olayları önceden görüyorsun.