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Sen Hangi Duyguya Karşı Koyamıyorsun?

Sen Hangi Duyguya Karşı Koyamıyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
25.03.2024 - 18:11

Sen hangi duyguya karşı koyamıyorsun?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sence insanı hayata bağlayan duygu nedir?

3. Söyle bakalım sence insanı hayata bağlayan duygu nedir?

4. Senin hayalinde nasıl bir ilişki var?

4. Senin hayalinde nasıl bir ilişki var?

5. Senin hayatında şu an ne eksik?

5. Senin hayatında şu an ne eksik?
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6. Senin için ilişki ne zaman bitmeli?

6. Senin için ilişki ne zaman bitmeli?

7. Sık sık flört yapar mısın?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Senin karşı koyamadığın duygu aşk...

Aşk, o büyülü duygu... İşte sen, bu duyguyu soluyan bir aşk rüzgarı gibi içine çekiyorsun. Hayatının merkezine yerleştiriyorsun ve var oluş sebebin haline getiriyorsun. Aşk, senin için sadece bir duygu olmanın ötesinde, bir yaşam biçimi, bir tutku, bir varoluş nedeni... Bu duygu, seni başka hiçbir şeyin hissettiremediği şekilde özel ve eşsiz kılıyor. İçinde fırtınalar kopuyor, kalbin daha hızlı atıyor ve her bir hücren aşkla dolup taşıyor. Bu duygu, seni adeta yeniden doğmuş gibi hissettiriyor, içindeki enerjiyi kabartıyor ve var olan her şeye karşı yeniden umutla bakmanı sağlıyor. Aşkın büyüsüne kapıldığın her an, hayatın renkleri daha canlı, sesleri daha net ve dokunuşları daha anlamlı hale geliyor. İşte bu yüzden aşk, senin için vazgeçilmez bir duygu, hayatının en önemli parçası ve varlığının en büyük sebebi...

Senin karşı koyamadığın duygu tutku...

Senin için hayatın anlamı, kalbinin atışını hızlandıran o tutku... Sen tutkulu her şeyin merkezinde, kalbinin ritmini belirleyen her heyecanın içindesin. Eğer bir şeyde bir kıvılcım, bir heyecan varsa, sen de orada kesinlikle bir yerlerde var oluyorsun. Bu tutkunun sadece bir duygu olmadığını, senin için hayatın ta kendisi olduğunu biliyoruz. Çünkü sen, heyecan duyduğun her işte, her projede kendini aşan, sınırlarını zorlayan, kendiyle yarışan biri oluyorsun. Bu da senin hayatını, senin dünyanı daha renkli, daha canlı, daha dolu dolu kılıyor. Tutkun, senin enerjini, yaşama sevincini, hayata bakışını belirliyor. Seninle aynı tutkuyu paylaşanlarla bir araya geldiğinde ise, ortaya çıkan sinerji, seni daha da yukarılara taşıyor. İşte bu yüzden senin karşı koyamadığın tutku, aslında hayatın için çok büyük önem taşıyor.

Senin karşı koyamadığın duygu ilgi...

İşte karşınızda, kalbinizin en derinlerine dokunan, ruhunuzu saran o büyülü duygu: İlgi! Ah, bu tatlı ilgiye kim karşı koyabilir ki? Evet, evet, tam da ondan bahsediyorum. O, ilişkilerin bel kemiği, aşkın en saf hali, dostluğun temeli... İlgi! Bir ilişkide ilgi varsa, o ilişki için dağları delebilirsiniz. İşte o zaman, aşkın ve dostluğun tüm engelleri aşabileceğini anlarsınız. İlgi gördüğünüzde, kendinizi dünyanın en özel insanı gibi hissedersiniz. Sanki tüm evren sizin etrafınızda dönüyor, tüm yıldızlar sizin için parlıyor. Ve işte o an... Kendinizi bir ilişkinin içinde daha mutlu, daha huzurlu hissedersiniz. İlgi gördüğünüz her ilişki, size hayatın en güzel hediyesini sunar: Mutluluk. İşte bu yüzden, ilgiye karşı koyamazsınız. Çünkü o, sizi siz yapan, hayatınıza anlam katan en değerli duygudur.

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