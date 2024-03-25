Sen Hangi Duyguya Karşı Koyamıyorsun?
Sen Hangi Duyguya Karşı Koyamıyorsun?
Sen hangi duyguya karşı koyamıyorsun?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sence insanı hayata bağlayan duygu nedir?
4. Senin hayalinde nasıl bir ilişki var?
5. Senin hayatında şu an ne eksik?
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6. Senin için ilişki ne zaman bitmeli?
7. Sık sık flört yapar mısın?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Senin karşı koyamadığın duygu aşk...
Senin karşı koyamadığın duygu tutku...
Senin karşı koyamadığın duygu ilgi...
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