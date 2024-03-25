Sen hangi duyguya karşı koyamıyorsun?

Senin için hayatın anlamı, kalbinin atışını hızlandıran o tutku... Sen tutkulu her şeyin merkezinde, kalbinin ritmini belirleyen her heyecanın içindesin. Eğer bir şeyde bir kıvılcım, bir heyecan varsa, sen de orada kesinlikle bir yerlerde var oluyorsun. Bu tutkunun sadece bir duygu olmadığını, senin için hayatın ta kendisi olduğunu biliyoruz. Çünkü sen, heyecan duyduğun her işte, her projede kendini aşan, sınırlarını zorlayan, kendiyle yarışan biri oluyorsun. Bu da senin hayatını, senin dünyanı daha renkli, daha canlı, daha dolu dolu kılıyor. Tutkun, senin enerjini, yaşama sevincini, hayata bakışını belirliyor. Seninle aynı tutkuyu paylaşanlarla bir araya geldiğinde ise, ortaya çıkan sinerji, seni daha da yukarılara taşıyor. İşte bu yüzden senin karşı koyamadığın tutku, aslında hayatın için çok büyük önem taşıyor.