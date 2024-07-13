Sen Haftanın Hangi Günüsün?
Sen Haftanın Hangi Günüsün?
Her gün için ruh halimiz değişiklik gösterir. Baklalım sen hangi günün ruh haline sahipsin?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Güne nasıl başlıyorsun?
4. Bir tatil planlasan nereye gitmek istersin?
5. Bu yemeklerden birini seç bakalım!
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6. Kendinde bir özellik değiştirsen bu ne olurdu?
7. Gün içinde duyguların hızlı değişir mi?
8. Arkadaş ortamında nasıl birisin?
9. Hafta sonu senin için ne ifade ediyor?
10. Son olarak uykuyla aran nasıl?
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Sen tam bir pazartesi günüsün!
Sen tam bir çarşamba günüsün!
Sen tam bir cuma günüsün!
Sen tam bir cumartesi günüsün!
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