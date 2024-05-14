Sen Evdeki Alanını Ne Kadar Verimli Kullanıyorsun?
Sen Evdeki Alanını Ne Kadar Verimli Kullanıyorsun?
Evdeki alanımızı ne kadar etkili kullanıyoruz? Yoksa bir düzene ihtiyacımız mı var? Bu testle, evdeki alanınızı biraz gözden geçirip daha iyi kullanmanın yollarını bulabilirsiniz.
Haydi bakalım, biraz evi dolaşalım, ne dersiniz? Testi başlatmak için hazırsak, hadi bir koltuk bulalım ve başlayalım.
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1. Öncellikle, evdeki alanın büyüklüğü hakkında ne düşünüyorsun?
2. Evde en çok zaman geçirdiğin alan hangisi?
3. Peki, evdeki eşyaların düzeni senin için ne kadar önemli?
4. Evde alan tasarrufu için en ilginç fikrin nedir?
5. Evinde daha fazla alan yaratmak için neler yaparsın?
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