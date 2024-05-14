Sen Evdeki Alanını Ne Kadar Verimli Kullanıyorsun?

Evdeki alanımızı ne kadar etkili kullanıyoruz? Yoksa bir düzene ihtiyacımız mı var? Bu testle, evdeki alanınızı biraz gözden geçirip daha iyi kullanmanın yollarını bulabilirsiniz.

Haydi bakalım, biraz evi dolaşalım, ne dersiniz? Testi başlatmak için hazırsak, hadi bir koltuk bulalım ve başlayalım.