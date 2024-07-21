Sen Ege Mutfağındaki Hangi Lezzet Olurdun?
Sen Ege Mutfağındaki Hangi Lezzet Olurdun?
Hadi, birlikte lezzetli bir yolculuğa çıkalım! Bu keyifli testin sonunda Ege mutfağındaki hangi lezzet olduğunu söylüyoruz.
Hazırsan hemen başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Ege sahilinde bir tatil planı yapıyorsun, hangi şehiri ziyaret etmeyi seçersin?
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2. Ege yöresine ait bir tatlı seçer misin?
3. Tatlının yanında ne içmek istersin?
4. Yemeklerde daha çok hangi tür tatlı-ekşi dengesini tercih edersin?
5. Enginarsız Ege Mutfağı olur mu hiç? Seç birini!
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