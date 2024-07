Sen Ege Mutfağındaki Hangi Lezzet Olurdun?

Sen bir Ege yemeği olsan kesinlikle Muğla Köftesi olurdun. Etli yemekleri tercih eden ve geleneksel tatları seven birisin. Zeytinyağlılar ve otlar senin favorin değil; çünkü et, but, köfte gibi lezzetlerle aşk yaşayan birisin. Bu sebeple Muğla Köftesi, sağlam ve tanıdık bir lezzet olarak seni en iyi şekilde temsil ediyor.