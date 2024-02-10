Sen "Dünya Güzellerim"den Hangisisin?
Sen "Dünya Güzellerim"den Hangisisin?
Konuşmalarıyla gündeme bomba gibi düşen, Dünya Güzellerim Masada programının izlenme sebebi Banu Altan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'dan sen hangisisin?
Haydi!
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1. Yaşını seçer misin?
2. Söyle bakalım flörtöz biri misin?
3. Birinin seni taklit ettiğini görürsen ne yaparsın?
4. Bunlardan hangisi senin en yakın arkadaşın olmalı?
5. Sevdiğin yemeklerden birini seç bakalım!
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6. Bu çift kombinlerinden birini seç bakalım!
7. Peki bu aksesuarlardan hangisi sana hitap diyor?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Sen Banu Alkan'sın!
Sen Bülent Ersoy'sun!
Sen Safiye Soyman'sın!
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