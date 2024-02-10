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Sen "Dünya Güzellerim"den Hangisisin?

Sen "Dünya Güzellerim"den Hangisisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.02.2024 - 15:01

Konuşmalarıyla gündeme bomba gibi düşen, Dünya Güzellerim Masada programının izlenme sebebi Banu Altan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'dan sen hangisisin?

Haydi!

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1. Yaşını seçer misin?

2. Söyle bakalım flörtöz biri misin?

3. Birinin seni taklit ettiğini görürsen ne yaparsın?

4. Bunlardan hangisi senin en yakın arkadaşın olmalı?

5. Sevdiğin yemeklerden birini seç bakalım!

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6. Bu çift kombinlerinden birini seç bakalım!

7. Peki bu aksesuarlardan hangisi sana hitap diyor?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Sen Banu Alkan'sın!

Kesinlikle bir Afrodit'sin, tam bir Banu Alkan! Aşkın ve flörtün senin doğanda var olan birer parçası olduğunu söylemek bile az kalır. Senin için aşk, hayatın en önemli unsuru. Bir bakışınla kalpleri çalabilir, bir gülüşünle insanları büyüleyebilirsin. Aşık olmak senin için bir nefes almak kadar doğal, aşk acısı çekmek ise bir o kadar derin ve etkileyici. Hayatının merkezinde yer alan eğlence, senin ruhunun en renkli köşesini oluşturuyor. Her zaman herkese neşe saçar, enerjinle herkesi eğlendirirsin. Seninle baş etmek, bir nevi dans etmek gibidir; adımlarını takip etmek, ritmini yakalamak gerekir. Karşındaki insanı ikna etmek konusunda ise adeta bir Picasso'sun, her hamlen bir sanat eseri. Cilvelerinle, cazibenle herkesi etkileyebilir, onları kendine hayran bırakabilirsin. Sen tam bir Banu Alkan'sın; aşkın, flörtün, eğlencenin ve iknanın ustası. Her hareketinle, her bakışınla, her sözünle etrafındakileri kendine hayran bırakırsın.

Sen Bülent Ersoy'sun!

Evet, sen tam bir Diva'sın, tam bir Bülent Ersoy'sun! Seninle karşılaştığında, insanlar kendi içlerinde bir baskı hissediyorlar, çünkü senin karizmanın gücüne kimse karşı koyamıyor. Bir kelimen bile, etrafındaki herkesi hizaya sokmaya yetiyor. Sözlerin, öyle bir ağırlığa sahip ki, üzerine söz söylemek neredeyse imkansız. Kendine has bir aura yayıyorsun, ki bu aura istemsizce bir korku ve saygı uyandırıyor. İnsanlar seninle konuşurken dikkatli olmak zorunda hissediyorlar, çünkü seninle konuşmak bir ayrıcalık ve bu ayrıcalığı elde etmek için herkes elinden geleni yapıyor. Senin varlığın, bir odada bulunan diğer herkesi gölgede bırakacak kadar güçlü. Seninle aynı ortamda bulunmak, diğer herkesi adeta görünmez kılıyor. Çünkü seninle aynı ortamda bulunan herkes, senin ışığınla aydınlanıyor ve seninle birlikte parlıyor. Her şeyinle dikkat çekiyorsun, her hareketin, her sözün, her bakışın... Göz önünde olmayı, konuşulmayı seviyorsun. Çünkü sen, bir diva olarak, her zaman ışıklar altında olmayı hak ediyorsun. Sen bir yıldızsın ve herkes senin parıltını görmek için sıraya giriyor.

Sen Safiye Soyman'sın!

Evet, sen Safiye Soyman'sın! Çılgın ve eğlenceli, bir o kadar da duygusal ve hassas. Sen, Faik Öztürk'ün hayat arkadaşı, herkesin sevgilisi Safiye'sin. Arkadaşların için her türlü fedakarlığı yapabilecek kadar büyük bir yüreğe sahipsin. Sert çizgileri olan, katı kuralları olan biri değilsin. Herkesle kolayca anlaşabilir, her ortama uyum sağlayabilirsin. Kendi yolunu çizmek için her zaman bir yol bulursun, çünkü sen bir hayatta kalma ustasisin. Hayatında değer verdiğin ve sevdiğin insanlara karşı çok hassassın. Onların mutluluğu için kendi mutluluğunu bir kenara bırakabilirsin. Bu, senin ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunun en büyük kanıtı. Sen, Safiye Soyman kadar düşünceli ve aynı zamanda kendine özgü komikliği olan birisin. Her zaman bir gülümseme ile insanların yüzünü aydınlatır, her durumda mizah anlayışını kaybetmezsin. İşte bu yüzden sen, herkesin kalbinde özel bir yere sahip olan Safiye Soyman'sın!

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