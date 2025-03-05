Ekrem İmamoğlu Sahte Diploma İddiaları Hakkında İfade Verdi: "Neyle Suçlandığım Dahi Belli Değil"
Ekrem İmamoğlu Sahte Diploma İddiaları Hakkında İfade Verdi: "Neyle Suçlandığım Dahi Belli Değil"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
Yaklaşık 1 saat süren ifade verme işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinde “Bir savunma yapmam bekleniyorsa, bunu asla doğru bulmuyorum. Neyle suçlandığım dahi belli değil, Buraya, her ne olursa olsun hukuk devletine ve yargı makamlarına olan saygımdan dolayı geldim” dedi.
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Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin iddialar yer alması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
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Ekrem İmamoğlu’nun savcılıkta verdiği ifade şu şekilde:
"Demokratik meşruiyetini dört seçim zaferiyle ve 16 milyonluk bir şehrin iradesiyle pekiştirmiş bir belediye başkanını; hak yememiş, hakkını da yedirmemiş bir vatandaşı, hukuki temelden yoksun ve mesnetsiz iddialarla suçlamak, hem hukuk devletini hem de halkın demokratik iradesine yönelik ağır bir haksızlıktır."
"İlkokulda başarılı bir hentbolcu olduğum için Cumhuriyet ortaokuluna geçiş yaparak orada ortaokulu okumak istediğimi ailemle paylaşmama rağmen ailem spor yapmamı değil okula gitmemi öncelediği için Trabzon Özel Köşk Ortaokuluna yazdırdı."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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