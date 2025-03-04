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Yargıtay’dan Emsal Karar: Şezlong Kiralama Zorunluluğunu Kaldırdı

Yargıtay’dan Emsal Karar: Şezlong Kiralama Zorunluluğunu Kaldırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2025 - 17:40

Tatil beldelerinde en önemli sorun girilecek denizin, adım atılacak plajların paralı olması. Neredeyse halkın ücretsiz faydalanacağı plaj kalmazken işletmeler kumun üzerine havlu atılmasına bile izin vermiyor. Şezlong kiralamayı zorunlu tutan işletmeler adeta yaz boyunca vatandaşı soyup soğana çeviriyor.

Her şey İzmir Çeşme’de Eşref Kaya isimli bir vatandaşın özel işletmenin plajına havlu sermesiyle başladı. İşletme, Kaya’nın havlu sermesine izin vermeyince vatandaş çareyi hukuki yollara başvurmakta buldu. 

Ekol TV’den İlker Turak’ın haberine göre Yargıtay, emsal niteliğinde bir karar aldı. Kararda plajlardan herkesin ücretsiz yararlanabileceğine dikkat çekilerek işletme yöneticilerine ceza verildi. 

Kaynak

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Üç yanı denizlerle çevrili Türkiye’de yazın en çok tartışılan konulardan birisi de sahil işgali.

Üç yanı denizlerle çevrili Türkiye’de yazın en çok tartışılan konulardan birisi de sahil işgali.

Dünyanın pek çok ülkesinde halk sahillerden ücretsiz yararlanıyor. Ancak Türkiye’de kıyılar işletmelerin işgali altında.

Şezlong kiralama ya da yeme-içme zorunluluğu gibi uygulamalar yasal değil.

Şezlong kiralama ya da yeme-içme zorunluluğu gibi uygulamalar yasal değil.

Plaja adım atmak, denize girmek isteyen vatandaşlardan şezlong kirası, yeme-içme zorunluluğu gibi yasadışı uygulamalarla fahiş ücretler alınıyor.

İzmir Çeşme’de denize girmek isteyen Eşref Kaya isimli bir vatandaş bu nedenle soluğu mahkemede aldı.

İzmir Çeşme’de denize girmek isteyen Eşref Kaya isimli bir vatandaş bu nedenle soluğu mahkemede aldı.

Ekol TV’den İlker Turak’ın haberine göre Eşref Kaya İzmir Çeşme’de bulunan bir özel işletmeye gitti. Şezlong kiralamayacağını söyleyen Kaya, havlusunu sererek denizin keyfini çıkarmak istedi.

Kaya’nın kumsala havlusunu serdiğini gören işletme çalışanları vatandaşı engellemeye çalıştı.

Kaya’nın kumsala havlusunu serdiğini gören işletme çalışanları vatandaşı engellemeye çalıştı.

İşletme çalışanları şezlong kiralamadan denize girilmeyeceğini söyledi. Kaya ile çalışanlar arasında çıkan tartışma büyüdü.

İşletme yetkilileri tehditte bulundu.

İşletme yetkilileri tehditte bulundu.

Tartışmanın büyümesi üzerine işletme yetkilileri Eşref Kaya’yı 'Seni de eşyalarını da denize atarım. Doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun' sözleriyle tehdit etti.

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Tartışmanın ardından Kaya, hukuki yollara başvurarak hakkını aramaya başladı.

Tartışmanın ardından Kaya, hukuki yollara başvurarak hakkını aramaya başladı.

Kaya, yetkililer ve işletme çalışanlarından şikayetçi oldu. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı üç kişi hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan iddianame düzenledi. İşletme çalışanlarına 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay’dan emsal karar: Plajlardan herkes eşit yararlanabilir.

Yargıtay’dan emsal karar: Plajlardan herkes eşit yararlanabilir.

Karar Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’dan ise emsal karar geldi. Kararda plajlardan herkesin eşit şekilde yararlanacağı belirtildi. Şezlong kiralama zorunluluğuyla vatandaşın denize girmesinin engellenemeyeceğine karar verildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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maestro__

Duyda inanma, bu yaz sezonunda sahillerdeyiz eğer bu kararı uygulayabilirlerse ben Bodrum'da olacağım gelip yüzüme tükürebilirsiniz😉

nolmus ki

Mafya gibi tipler çökmüş tüm plajlara, onlar mı umursayacak Yargıtay kararını. Bu ülke de ne kuralına göre yapılıyor ki.

Bulent Yarici

Hadi bakalim bu yaz görecegiz ne kadar uygulanacak