Yargıtay’dan Emsal Karar: Şezlong Kiralama Zorunluluğunu Kaldırdı

Tatil beldelerinde en önemli sorun girilecek denizin, adım atılacak plajların paralı olması. Neredeyse halkın ücretsiz faydalanacağı plaj kalmazken işletmeler kumun üzerine havlu atılmasına bile izin vermiyor. Şezlong kiralamayı zorunlu tutan işletmeler adeta yaz boyunca vatandaşı soyup soğana çeviriyor.

Her şey İzmir Çeşme’de Eşref Kaya isimli bir vatandaşın özel işletmenin plajına havlu sermesiyle başladı. İşletme, Kaya’nın havlu sermesine izin vermeyince vatandaş çareyi hukuki yollara başvurmakta buldu.

Ekol TV’den İlker Turak’ın haberine göre Yargıtay, emsal niteliğinde bir karar aldı. Kararda plajlardan herkesin ücretsiz yararlanabileceğine dikkat çekilerek işletme yöneticilerine ceza verildi.

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