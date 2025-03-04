Yargıtay’dan Emsal Karar: Şezlong Kiralama Zorunluluğunu Kaldırdı
Tatil beldelerinde en önemli sorun girilecek denizin, adım atılacak plajların paralı olması. Neredeyse halkın ücretsiz faydalanacağı plaj kalmazken işletmeler kumun üzerine havlu atılmasına bile izin vermiyor. Şezlong kiralamayı zorunlu tutan işletmeler adeta yaz boyunca vatandaşı soyup soğana çeviriyor.
Her şey İzmir Çeşme’de Eşref Kaya isimli bir vatandaşın özel işletmenin plajına havlu sermesiyle başladı. İşletme, Kaya’nın havlu sermesine izin vermeyince vatandaş çareyi hukuki yollara başvurmakta buldu.
Ekol TV’den İlker Turak’ın haberine göre Yargıtay, emsal niteliğinde bir karar aldı. Kararda plajlardan herkesin ücretsiz yararlanabileceğine dikkat çekilerek işletme yöneticilerine ceza verildi.
Üç yanı denizlerle çevrili Türkiye’de yazın en çok tartışılan konulardan birisi de sahil işgali.
Şezlong kiralama ya da yeme-içme zorunluluğu gibi uygulamalar yasal değil.
İzmir Çeşme’de denize girmek isteyen Eşref Kaya isimli bir vatandaş bu nedenle soluğu mahkemede aldı.
Kaya’nın kumsala havlusunu serdiğini gören işletme çalışanları vatandaşı engellemeye çalıştı.
İşletme yetkilileri tehditte bulundu.
Tartışmanın ardından Kaya, hukuki yollara başvurarak hakkını aramaya başladı.
Yargıtay’dan emsal karar: Plajlardan herkes eşit yararlanabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın
Duyda inanma, bu yaz sezonunda sahillerdeyiz eğer bu kararı uygulayabilirlerse ben Bodrum'da olacağım gelip yüzüme tükürebilirsiniz😉
Mafya gibi tipler çökmüş tüm plajlara, onlar mı umursayacak Yargıtay kararını. Bu ülke de ne kuralına göre yapılıyor ki.
Hadi bakalim bu yaz görecegiz ne kadar uygulanacak