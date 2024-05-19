Bakan Mehmet Özhaseki Canlı Yayında Anlattı: Hatay'dan Artvin'e Tüm Kıyılar İçin Yeni Karar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını cevapladı. Bakan Özhaseki deprem bölgesi, kentsel dönüşüm ve sahil şeritlerindeki kaçak yapılarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ayrıca bu yaz 'Denizler Halkındır' sloganıyla yeni bir harekat başlatacaklarını ve sahillerdeki kaçak yapıların yıkılacağını söyledi.