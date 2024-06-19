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Tatilciler Müjde: Türkiye'nin İncisi Bir Plaj Daha Ücretsiz Hale Geldi

Tatilciler Müjde: Türkiye'nin İncisi Bir Plaj Daha Ücretsiz Hale Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.06.2024 - 09:26

Türkiye'nin incisi plajlardan bazıları ücretsiz bir şekilde halkın kullanımına açılmaya başladı. Son olarak Muğla'ya bağlı Menteşe Belediyesi, Akbük sahilindeki plajlar için harekete geçti. Akbük sahilindeki bazı plajlar, halk plajı olarak kullanıma açıldı.

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Türkiye'nin incisi bazı plajlar, işgallerden kurtularak vatandaşların kullanımına açılmaya başlandı.

Türkiye'nin incisi bazı plajlar, işgallerden kurtularak vatandaşların kullanımına açılmaya başlandı.

Her bir köşesi cennet vatanımızın masmavi sularında yüzebilmek için, bazı plajlarda yüklü bir miktarda harcama yapmanız gerekiyor. Bazı belediyeler ise bu özel işletmeleri kaldırarak, plajları halkın kullanımına sunmaya başladı.

Muğla'ya bağlı Menteşe Belediyesi de Akbük için harekete geçti.

Muğla'ya bağlı Menteşe Belediyesi de Akbük için harekete geçti.

Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kaymakamlığı’na bağlı görevli ekipler Akbük'te yapılan çalışmayla işgale son verdi.

Akbük sahilinin halk plajı olarak belirlenen kıyı şeridinin bazı bölümleri halkın kullanımına açıldı.

Akbük sahilinin halk plajı olarak belirlenen kıyı şeridinin bazı bölümleri halkın kullanımına açıldı.

Buna göre, vatandaşlardan plaja girerken ekstra bir ücret bir talep edilmeyecek. Vatandaşlar yalnızca arabalarını park ettikleri takdirde otopark ücreti ödeyecek.

Geçtiğimiz günlerde Akbük sahiline giriş için ücret talep eden özel bir işletmeye cezai işlem uygulanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Akbük sahiline giriş için ücret talep eden özel bir işletmeye cezai işlem uygulanmıştı.

Öte yandan sahillerin özel işletmeler tarafından işgal edilmesini Menteşe Kent Konseyi de protesto etmişti. Konsey tarafından ‘Havlunu Al Gel’ eylemi düzenlenmişti.

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