Tatilciler Müjde: Türkiye'nin İncisi Bir Plaj Daha Ücretsiz Hale Geldi
Tatilciler Müjde: Türkiye'nin İncisi Bir Plaj Daha Ücretsiz Hale Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin incisi bazı plajlar, işgallerden kurtularak vatandaşların kullanımına açılmaya başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muğla'ya bağlı Menteşe Belediyesi de Akbük için harekete geçti.
Akbük sahilinin halk plajı olarak belirlenen kıyı şeridinin bazı bölümleri halkın kullanımına açıldı.
Geçtiğimiz günlerde Akbük sahiline giriş için ücret talep eden özel bir işletmeye cezai işlem uygulanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın