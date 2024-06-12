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9 Günlük Bayram Tatilinde Kültürlenelim: İstanbul Boşken Gezmeniz Gereken 9 Müze!

9 Günlük Bayram Tatilinde Kültürlenelim: İstanbul Boşken Gezmeniz Gereken 9 Müze!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.06.2024 - 10:01

Tam dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini boş geçmek olmaz değil mi? Bu bayramı İstanbul'da geçirmeyi düşünüyorsanız, kültür seviyenizi arşa çıkaracak önerilerle geldik. İstanbul müzelerini boşken gezmenin tadı bir ayrı sonuçta!

Dikkat: Müzelerin ziyaret bilgileri, müzelerin resmi internet sayfalarınan alınmıştır. Resmi tatillerle ilgili bilgi verilmeyen müzeler için müze iletişim hattından bilgi almanızı tavsiye ederiz!

1. İstanbul Arkeoloji Müzeleri

1. İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Üç ana birimden oluşan İstanbul Arkeoloji Müzeleri kesinlikle İstanbul'un boş zamanlarında gezilmesi gereken yerlerden. Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi'nden oluşan müze kompleksi, Türkiye’nin ilk müzesi!

Çeşitli imparatorluk topraklarından getirilen, farklı kültürlere ait milyona yakın eser bulunan bu müzede zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. 

Adres

  • Alemdar Caddesi, Osman Hamdi Bey Yokuşu, Gülhane

Açılış/Kapanış Saatleri

  • Açılış Saati: 09:00

  • Kapanış Saati: 21:00

  • Gişe Kapanış Saati: 20:00

Kapalı Günler

  • Her gün açık

2. Rumeli Hisarı

2. Rumeli Hisarı

İstanbul'un şu sakin günlerinde, Fetih günlerine bir yolculuğa çıkmak istemez miydiniz? Fatih Sultan Mehmet tarafından Boğaziçi’nden geçen gemileri kontrol etmek amacıyla 1452 yılının Mart ayında yapımına başlanan Rumeli hisarı, tam da bu amaca hizmet ediyor!

Adres

  • Yahya Kemal Caddesi No: 42, Rumelihisarı Mahallesi, 34470 Sarıyer İstanbul

Açılış/Kapanış Saatleri

  • Açılış Saati: 09:00

  • Kapanış Saati: 19:00

  • Gişe Kapanış Saati: 18:00

Kapalı Günler

  • Pazartesi

3. Galata Kulesi

3. Galata Kulesi

İstanbul'a bir de şöyle yukarıdan bakmak hiç de fana olmaz. Üstelik tam da turistlerin yoğun olduğu bu sıralarda, Galata Kulesi'ne çıkmak için sıra beklemek istemiyorsanız, bayram tatili sizin için biçilmiş kaftan!

Adres

  • Bereketzade, Galata Kulesi, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Açılış/Kapanış Saatleri

  • Açılış Saati: 08:30

  • Kapanış Saati: 23:00

  • Gişe Kapanış Saati: 22:00

Kapalı Günler

  • Her gün açık

4. Pera Müzesi

4. Pera Müzesi

Türkiye'nin en kıymetli eserlerinden birini, Osman Hamdi Bey’in ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunu görmediniz mi? Alanında Türkiye’nin en zengin koleksiyonlarından biri olan Oryantalist Resim Koleksiyonu'na sahip olan Pera Müzesi, özellikle 17.-20. yüzyıl Avrupa ve Osmanlı sanatını aktarıyor.

Adres

  • Meşrutiyet Caddesi No:65 Tepebaşı - Beyoğlu

Ziyaret Günleri

  • Salı - Cumartesi  10.00-19.00

  • Cuma 10.00 - 22.00

  • Pazar 12.00-18.00

  • Müze, pazartesi günleri kapalıdır.

Özel Günler

  • Müze, Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramlarının birinci günü ve her yıl 1 Ocak’ta kapalıdır.

5. İstanbul Oyuncak Müzesi

5. İstanbul Oyuncak Müzesi

Bu bayramda 'nerede o eski bayramlar' demek yerine 'nerede o eski oyuncaklar' diyor ve İstanbul Oyuncak Müzesi'ni ziyaret ediyoruz! Sizi çocukluğunuzun vazgeçilmez oyuncaklarıyla yeniden buluşturmayı hedefleyen bu müze, hem arkadaşlarınız hem de çocuklarınızla keyifli vakit geçirmeniz için güzel bir alternatif olabilir.

Adres

  • Ömerpaşa Caddesi, Dr. Zeki Zeren Sokağı, No: 17 Göztepe

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 10:00 - 18:00

  • Hafta sonu 10.00- 18.30

Kapalı Günler

  • Pazartesi

6. Milli Saraylar Resim Müzesi

6. Milli Saraylar Resim Müzesi

Dolmabahçe'ye gittiyseniz, kaçırmamanız gereken o müze! Milli Saraylar Resim Müzesi, tam bir gününüzü harcayarak doya doya gezebileceğiniz büyüklükte. Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e tarihimizin sanata verdiği önemi yakından incelemek isterseniz, bir sonraki durağınız belli. 

Adres

  • Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş

Ziyaret Saatleri

  • Gişe Açılış Saati 09:00

  • Gişe Kapanış Saati17:30

Kapalı Günler

  • Pazartesi

Özel Günler

  • Müze, Kurban bayramının birinci günü ziyarete kapalıdır.

7. Deniz Müzesi

7. Deniz Müzesi

Her zaman önünden geçtiğiniz, fakat bir türlü fırsat bulup da gezemediğiniz Deniz Müzesi'ni bu bayramda gezmeye ne dersiniz? Hem tatilden dönen arkadaşlarınıza anlatacak oldukça havalı bir anınız da olacak...

Adres

Deniz Müzesi Komutanlığı Sinan Paşa Mh. Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 09:00-17:00, 

  • Haftasonu ve resmi tatillerde 10:00-18:00 

Özel Günler

  • İstanbul Deniz Müzesi, dini bayramların ilk günü ve Pazartesi günleri kapalıdır.

8. Kız Kulesi

8. Kız Kulesi

2023 yılında bir anıt olarak ziyarete açılan Kız Kulesi'nde yolunuz düştü mü? Eğer cevabınız hayır ise bu bayramda gezi planlarınıza dahil etmeniz gerek!

Adres

Ziyaret Saatleri

  • Hafta içi 09:00-21:00

  • Cumartesi 09:00-21:00

  • Pazar 09:00-21:00

9. İstanbul Modern

9. İstanbul Modern

İstanbul'un en modern silüetini görmüş müydünüz? İstanbul Modern'i ziyaret ettikten sonra Karaköy'ün romantik sokaklarında keyifli vakit geçirebilir, üstüne bir de boğaz turu ekleyebilirsiniz!

Adres

  • Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Tophane İskele Caddesi, Beyoğlu

Ziyaret Saatleri

  • Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar 10.00–18.00

  • Cuma 10.00–20.00

Kapalı Günler

  • Pazartesi

Özel Günler

İstanbul Modern Sanat Müzesi, her yıl 1 Ocak’ta ve dini bayramların ilk günlerinde (10 Nisan, 16 Haziran 2024) kapalıdır.

BONUS:

  • Perşembe günleri saat 10.00-14.00 arası Türkiye'de ikamet eden ziyaretçilere ücretsizdir.

  • Salı günleri saat 10.00 - 14.00 arası, 18 - 25 yaşındaki, Türkiye’de ikamet eden gençlere ücretsizdir.

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