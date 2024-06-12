9 Günlük Bayram Tatilinde Kültürlenelim: İstanbul Boşken Gezmeniz Gereken 9 Müze!
9 Günlük Bayram Tatilinde Kültürlenelim: İstanbul Boşken Gezmeniz Gereken 9 Müze!
Tam dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini boş geçmek olmaz değil mi? Bu bayramı İstanbul'da geçirmeyi düşünüyorsanız, kültür seviyenizi arşa çıkaracak önerilerle geldik. İstanbul müzelerini boşken gezmenin tadı bir ayrı sonuçta!
Dikkat: Müzelerin ziyaret bilgileri, müzelerin resmi internet sayfalarınan alınmıştır. Resmi tatillerle ilgili bilgi verilmeyen müzeler için müze iletişim hattından bilgi almanızı tavsiye ederiz!
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