9 Günlük Bayram Tatilinde Kültürlenelim: İstanbul Boşken Gezmeniz Gereken 9 Müze!

Bu bayramda 'nerede o eski bayramlar' demek yerine 'nerede o eski oyuncaklar' diyor ve İstanbul Oyuncak Müzesi'ni ziyaret ediyoruz! Sizi çocukluğunuzun vazgeçilmez oyuncaklarıyla yeniden buluşturmayı hedefleyen bu müze, hem arkadaşlarınız hem de çocuklarınızla keyifli vakit geçirmeniz için güzel bir alternatif olabilir.

Adres

Ömerpaşa Caddesi, Dr. Zeki Zeren Sokağı, No: 17 Göztepe

Ziyaret Saatleri

Hafta içi 10:00 - 18:00

Hafta sonu 10.00- 18.30

Kapalı Günler