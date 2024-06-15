Uçağa Binmeden Önce Valizinize Neden Kurdele Bağlamamanız Gerektiğini Biliyor musunuz?

Tatil sezonu geldi, çattı. Pek çok kişi uçağı tercih ederek tatil beldelerine akın edecek. Tabii valizlerinin bu kargaşada kaybolmasını engellemek için de kurdele, kumaş bağlayacak. Peki, valizinize neden asla kurdele bağlamamanız gerektiğini biliyor musunuz?

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