Uçağa Binmeden Önce Valizinize Neden Kurdele Bağlamamanız Gerektiğini Biliyor musunuz?
Uçağa Binmeden Önce Valizinize Neden Kurdele Bağlamamanız Gerektiğini Biliyor musunuz?
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Tatil sezonu geldi çattı! Aileyle, arkadaşlarla, sevgiliyle tatil planları ise çoktan yapıldı.
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Pek çok kişi artan otobüs fiyatlarının ardından uçakla ulaşımı tercih ediyor. Havaalanları ise yaz aylarında resmen dolup taşıyor.
Fakat insanların tam da bu noktada yaptığı bir hata var! Valizlerinin kendilerine ait olduğunu belirtmek için, valizlerine bir kurdele bağlamak.
Ayrıca bir uçuşa gitmeden önce, valizinizdeki eski uçuşa dair etiketlerin de çıkartılması öneriliyor.
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