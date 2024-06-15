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Uçağa Binmeden Önce Valizinize Neden Kurdele Bağlamamanız Gerektiğini Biliyor musunuz?

Uçağa Binmeden Önce Valizinize Neden Kurdele Bağlamamanız Gerektiğini Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.06.2024 - 19:31

Tatil sezonu geldi, çattı. Pek çok kişi uçağı tercih ederek tatil beldelerine akın edecek. Tabii valizlerinin bu kargaşada kaybolmasını engellemek için de kurdele, kumaş bağlayacak. Peki, valizinize neden asla kurdele bağlamamanız gerektiğini biliyor musunuz? 

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Tatil sezonu geldi çattı! Aileyle, arkadaşlarla, sevgiliyle tatil planları ise çoktan yapıldı.

Tatil sezonu geldi çattı! Aileyle, arkadaşlarla, sevgiliyle tatil planları ise çoktan yapıldı.

Ülkemizde ise hem tatilciler hem de yabancı turistlerin etkisiyle tatil beldeleri oldukça kalabalık olabiliyor. Hele de yollar, havaalanları, terminaller...

Pek çok kişi artan otobüs fiyatlarının ardından uçakla ulaşımı tercih ediyor. Havaalanları ise yaz aylarında resmen dolup taşıyor.

Pek çok kişi artan otobüs fiyatlarının ardından uçakla ulaşımı tercih ediyor. Havaalanları ise yaz aylarında resmen dolup taşıyor.

Hal böyle olunca, insanlar valizlerinin kaybolmaması için türlü yöntemler geliştiriyor. Kimisi hazır valiz etiketlerini kullanıyor, kimisi valizine bir kılıf geçiriyor, kimisi de direkt olarak ismini yazmayı tercih ediyor.

Fakat insanların tam da bu noktada yaptığı bir hata var! Valizlerinin kendilerine ait olduğunu belirtmek için, valizlerine bir kurdele bağlamak.

Fakat insanların tam da bu noktada yaptığı bir hata var! Valizlerinin kendilerine ait olduğunu belirtmek için, valizlerine bir kurdele bağlamak.

IFL Science'ın aktardığına göre, Dublin Havaalanı çalışanı, yolcuları bu konuda uyarıyor. 

'İnsanların bavullarını tanımlamaya yardımcı olması için bavullarına bağladıkları kurdeleler bagaj salonunda bavulun taranmasında sorunlara neden olabilir. Eğer çanta otomatik olarak taranamazsa manuel işleme tabi tutulabilir ve bu da çantanızın uçuşa yetişemeyeceği anlamına gelebilir.'

Ayrıca bir uçuşa gitmeden önce, valizinizdeki eski uçuşa dair etiketlerin de çıkartılması öneriliyor.

Ayrıca bir uçuşa gitmeden önce, valizinizdeki eski uçuşa dair etiketlerin de çıkartılması öneriliyor.

Eski uçuşlardan kalma etiketler de valizlerin taranma sürecinde karışıklığa sebep olabiliyormuş. 

Aylardır hayalini kurduğunuz tatile, valiziniz olmadan gitmek istemezsiniz, değil mi?

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