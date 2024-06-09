Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Sokaktan Mideye Muhteşem Bir Yolculuk: Türkiye’nin Sokak Lezzetleri

Sokaktan Mideye Muhteşem Bir Yolculuk: Türkiye’nin Sokak Lezzetleri

Simit
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 08:01

Sokak lezzetleri ilk olarak Sultan II. Beyazıt döneminde incelenmiş ve tarihte yer alması sağlandığını biliyor musunuz? Aynı zamanda 1502 yılında Osmanlı devleti sokak yemekleriyle ilgili düzenleme yapan ilk devlet olmuştur. E tabi geçmişi bu kadar eskiye dayalı olunca ülkece sokak lezzetleri çok seviyoruz ve vazgeçemiyoruz. Gelin hangi şehrimizin hangi sokak lezzeti ünlüymüş birlikte bakalım.

Kaynak: https://blog.obilet.com/turkiyenin-so...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Simit

1. Simit

Adı sokak lezzeti olsa da, gevrek mi yoksa simit mi tartışmasından ziyade ekmekten pahalı olan simit tabii ki listemizin ilk sırasında. Ankara mı yok Kastamonu’mu bilemem ama her hali ve şekli ayrı güzel…

2. Boyoz

2. Boyoz

İzmir’de kahvaltı denilince akla gelen boyoz sadece İzmir değil hamur işi seven herkesin beğendiği bir lezzet. Gidince mutlaka denenmeli…

3. Döner

3. Döner

Et dönere sadece bakarken artık tavuk döneri de eski türk fimlerinde Sezerciğin baktığı gibi baktığımız döner fiyat olarak her geçen ay bizi şaşırtsa da Bursa’mı yoksa Ankara’da mı daha güzel kararı siz verin.

4. Balık Ekmek

4. Balık Ekmek

İstanbul’a gidip balık ekmek yemeyen var mı? Eminönü’ne sırf bu lezzeti denemek için gidenlerdenseniz aç gitmeyi unutmayın.

5. Midye Dolma

5. Midye Dolma

Kimisi denizin bütün kiri pisi bunun içinde derken kimisi yemeden duramıyor. En güzel midye dolma İzmir’de diyorlar, ya sizin fikriniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kokoreç

6. Kokoreç

Kokusuna kapılıp peşinden gidenlerin bir çeyrek yeter diyip tam bir ekmeği nasıl yediğini anlamadığı kokoreç İstanbul’da Ortaköy ve Çengelköy’de bağımlılık yapacak kadar güzel.

7. Tantuni

7. Tantuni

Mersin’in ilk 3 lezzeti içinde bulunan tantuni küçücük doğranmış etlerin maydanoz, domates, sivri biber, soğan vb. ile birleşiminin en güzel hali.

8. Nohutlu Pilav

8. Nohutlu Pilav

Türkiye’de nohut pilav denince akla ilk gelen yer neresi diye sorsak muhakkak büyük bir çoğunluktan Unkapanı cevabını alırdık. Ne de olsa Meşhur Unkapanı Pilavcısı’nın ünü İstanbul sınırlarını aşalı yıllar olmuş.

9. Kumru

9. Kumru

İzmir’in meşhur sokak lezzetlerinden olan kumru, özel sandviç ekmeği içerisine kaşar, salam, sosis, sucuk, turşu, mayonez, ketçap bir araya gelerek adeta damaklarda lezzet patlaması yaşatıyor.

10. Nohut Dürümü

10. Nohut Dürümü

Gaziantep’e geldiyseniz veya gelecekseniz bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Ben yıllar bu soruyu hep soruyorum; nohutu kemikli etle lokum kıvamında haşlayıp üstüne soğan, maydonoz ve istenilen baharatı ekleyip bunu dürüm yapalım diyen dahi Gaziantepli kim? Kendisine teşekkürü bir borç bilirim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Bici Bici

11. Bici Bici

Adana’da özellikle havalar ısınmışken güneşe ateş etmeden önce bu lezzet mutlaka tadılmalı. buzların ezilmesi, üzerine pudra şekeri ve gıda boyası ile renklendirilmiş şerbet dökülen bu tatlı mutlaka denenmeli.

12. Halka ve Lokma Tatlısı

12. Halka ve Lokma Tatlısı

Her şehirde farklı ne garip isimlerle bilinse de bu tatlıları denemeyen yoktur. Hele taze yapılmış sıcak haliyle o şerbeti üstüme damlamasın diye uzaktan yemenin tadı bir başka…

13. Közde Kestane

13. Közde Kestane

Sonbahardan kışa doğru her köşede burnumuza gelen o pişmiş kestane kokusuna kim hayır diyebilir? Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bu lezzeti tatmak mümkün…

14. Islak Hamburger

14. Islak Hamburger

Kendi küçük, lezzeti büyük bu hamburgerin alametifarikası sarımsaklı domates sosuyla ıslatılan yumuşacık ekmeği ve bol baharatlı köftesinde saklı. Yanında buz gibi bir ayranla midenizi şenlendiren ıslak hamburger Taksim’de!

Dikkatinizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın