Sokaktan Mideye Muhteşem Bir Yolculuk: Türkiye’nin Sokak Lezzetleri
Sokaktan Mideye Muhteşem Bir Yolculuk: Türkiye’nin Sokak Lezzetleri
Kaynak: https://blog.obilet.com/turkiyenin-so...
Sokak lezzetleri ilk olarak Sultan II. Beyazıt döneminde incelenmiş ve tarihte yer alması sağlandığını biliyor musunuz? Aynı zamanda 1502 yılında Osmanlı devleti sokak yemekleriyle ilgili düzenleme yapan ilk devlet olmuştur. E tabi geçmişi bu kadar eskiye dayalı olunca ülkece sokak lezzetleri çok seviyoruz ve vazgeçemiyoruz. Gelin hangi şehrimizin hangi sokak lezzeti ünlüymüş birlikte bakalım.
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1. Simit
2. Boyoz
3. Döner
4. Balık Ekmek
5. Midye Dolma
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6. Kokoreç
7. Tantuni
8. Nohutlu Pilav
9. Kumru
10. Nohut Dürümü
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11. Bici Bici
12. Halka ve Lokma Tatlısı
13. Közde Kestane
14. Islak Hamburger
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