Uçuş Öncesi Son Kontrol: Uçağa Alınmayan Eşyalar Listesi
Uçuş Öncesi Son Kontrol: Uçağa Alınmayan Eşyalar Listesi
Kaynak: https://blog.obilet.com/ucaga-alinmay...
Biliyorsunuz artık uçaklara çeşitli güvenlik sebepleri gerekçe gösterilerek bazı eşyalar alınmamakta. Ya zaten biz uçağa alınmayan şeyleri biliyoruz demeyin hala bazı eşyaları yanına alıp maalesef el konulduğuna şahit oluyoruz. Hazır sezonun yavaş yavaş açılmasıyla tatil planları yapılıyorken ‘uçağa alınmayan eşyalar nelerdir?’, ‘uçağa neden sıvı alınmaz?’, ‘uçağa neler alınmaz?’ gibi sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Gelin birlikte uçağa alınmayan eşyalar ve listesini birlikte öğrenelim.
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1) Sıvı ürünler
2) Delici ve kesici eşyalar
3) Yanıcı ve patlayıcı maddeler
4) Reçetesiz ilaçlar
5) Elektronik sigara
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6) Lityum pil
7) Silah ve silah benzeri nesneler
8) Tamir araçları
9) Yiyecek
10) Tehlikeli ve yasaklı maddeler
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