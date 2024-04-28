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Uçuş Öncesi Son Kontrol: Uçağa Alınmayan Eşyalar Listesi

Uçuş Öncesi Son Kontrol: Uçağa Alınmayan Eşyalar Listesi

Uçak
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 15:11

Biliyorsunuz artık uçaklara çeşitli güvenlik sebepleri gerekçe gösterilerek bazı eşyalar alınmamakta. Ya zaten biz uçağa alınmayan şeyleri biliyoruz demeyin hala bazı eşyaları yanına alıp maalesef el konulduğuna şahit oluyoruz. Hazır sezonun yavaş yavaş açılmasıyla tatil planları yapılıyorken ‘uçağa alınmayan eşyalar nelerdir?’, ‘uçağa neden sıvı alınmaz?’, ‘uçağa neler alınmaz?’ gibi sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Gelin birlikte uçağa alınmayan eşyalar ve listesini birlikte öğrenelim.

Kaynak: https://blog.obilet.com/ucaga-alinmay...
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1) Sıvı ürünler

1) Sıvı ürünler

En çok sıvı eşyalar uçağa alınmamakta. Bunun aslında sebebi terör örgütlerinin sıvı şekiller patlayıcıları uçak içine sokarak uçakların düşürülmesi olmuş. O yüzden uçağa binmeden önce seyahatinizde yanınıza alacağınız sıvılar ya da sıvı ürünlerin 100 ml’den fazla olmaması gerekiyor. Ayrıca bebek maması gibi ürünler yolculuk boyunca yeterli olacak miktarda yanınıza alırsanız herhangi bir sorun olmamakta. Sıvı halde kullandığınız ilaçları yanınızda taşıyabilmeniz için ise ilacı düzenli kullanmanız gerektiğini gösteren bir raporu yanınıza bulundurmalısınız.

2) Delici ve kesici eşyalar

2) Delici ve kesici eşyalar

Delici ve kesici eşyalar güvenlik sebebiyle uçağa kesinlikle alınmayan bir başka yasaklı grup. Bavulunuzu hazırlarken;

  • Jilet

  • Bıçak

  • Çakı

  • Şiş ve tığ

  • Neşter

  • Makas

  • Şırınga ve iğne

  • Beyzbol sopası

  • Boş mermi kovanı gibi eşyalar kesinlikle bulundurmamanız gerekenlerden.

3) Yanıcı ve patlayıcı maddeler

3) Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Bir diğer grupta yanıcı ve patlayıcı özelliği bulunan maddeler bulunuyor. Uçuş esnasında oluşan yüksek basınçtan dolayı patlamaya yol açabilen bütün ürünler alınmamakta. Aşağıdaki eşyaları bavulunuza koymamanız lazım;

  • Biber gazı

  • Sprey boya

  • Mavi alevli çakmak

  • Çamaşır suyu

  • 100 ml’den büyük deodorant

  • Kolonya

  • Tiner ve asitler ve sıkıştırılmış gazla üretilen hiçbir maddenin hem bavulunuzda hem de el bagajınızda bulunmaması gerekiyor. Yolculuğunuz sırasında yanınızda sadece 1 adet normal çakmak taşıyabilirsiniz.

4) Reçetesiz ilaçlar

4) Reçetesiz ilaçlar

Uçağa alınmayan eşyalar arasında el bagajınızda reçetesiz ilaçlar bulunuyor. Hastalığınızın gerektirdiği ve yolculuk sırasında kullanmanız gereken reçeteli ilaçlarınız dışında el bagajınızda başka ilaçları maalesef taşıyamıyorsunuz.

5) Elektronik sigara

5) Elektronik sigara

Son zamanlarda kullanımı artan elektronik sigaralarda uçağa alınmayan eşyalar arasında. Bizden size bir uyarı, kontroller esnasında el bagajınızda ya da çantanızda elektronik sigara bulurlarsa çıkarmanızı isteyeceklerdir. Her hava yolu şirketi bunu yapmıyor, uçuş için seçeceğiniz hava yolu şirketinin bagaj kurallarınız bakmanız gerekiyor.

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6) Lityum pil

6) Lityum pil

Lityum piller de bavulunuzda olmaması gereken eşyalar arasında bir diğer grup. Fakat bu pillerin bulunduğu tablet ve laptop gibi elektronik cihazlar uçağa kabul ediliyor çünkü bu cihazların içinde bulunan pillerin boyutu küçük olduğu için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Yasak olan ayrı ve tekil olarak taşınan lityum piller ile bu tarz pili bünyesinde barındıran büyük eşyaların hiçbiri uçağa alınmıyor.

7) Silah ve silah benzeri nesneler

7) Silah ve silah benzeri nesneler

Uçaklara tabanca, av tüfeği, hava tabancaları ve mermi gibi eşyalar kesinlikle alınmamakta. Bütün hava yolu firmaları silah ve silah olarak kullanılan bütün eşyaları taşınmasını kesinlikle yasaklıyor. Mesleği gereği silah taşımak zorunda olan kişiler için durum biraz farklı. Onlar için düzenlenen prosedür uygulanması onların silah taşımasına meslekleri gereği izin verilmekte. Ateşli silahların yanı sıra ok, yay, işaret fişeği ve silah yerine kullanılabilecek diğer herhangi bir eşyanın bavulunuzda ya da çantanızda bulunması da kesinlikle yasak.

8) Tamir araçları

8) Tamir araçları

Uçuş güvenliği için bavulunuzda kesinlikle bulunmaması gereken araç ve eşyalar listesinde tehlike oluşturabilecek olan tamir araçları bulunuyor. Matkap, tornavida, çekiç ve çivi gibi eşyalar el bagajında bulunmaması gerekenler listesinde yer alıyor.

9) Yiyecek

9) Yiyecek

Uçaklara yiyecek ile binmek yasak değil fakat bu konuyla ilgili bazı kısıtlamalar bulunmakta. Sıvı ve sıvılaşmaya uygun olan yiyecekler bavul ile taşımaya kabul edilmiyor. Bunun yanında katı olan yiyecekleri belirli bir miktara kadar yanınıza almanıza izin veriliyor. Yine de yanınıza yiyecek alacaksanız seyahat edeceğiniz hava yolu firmasının bu konuyla ilgili kurallarını incelemenizde fayda var.

10) Tehlikeli ve yasaklı maddeler

10) Tehlikeli ve yasaklı maddeler

Uçuş esnasına yolcular ve uçak için tehlike arz edebilecek ve herhangi bir olumsuzluğa yol açabilecek hiçbir yasaklı madde uçağa alınmıyor. Bu maddeler;

  • Oksitleyiciler

  • Gazlar

  • Yanıcı maddeler

  • Patlayıcılar

  • Bulaşıcı maddeler

  • Organik peroksitler

  • Aşındırıcılar

  • Zehirli maddeler

  • Radyoaktif maddeler

  • Manyetik maddeler

  • Elektrikli kaykaylar

  • Şişme kızaklar

  • U-runnerlar 

  • Elektrikli motorları örnek verebiliriz.

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