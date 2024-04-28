Uçuş Öncesi Son Kontrol: Uçağa Alınmayan Eşyalar Listesi

Lityum piller de bavulunuzda olmaması gereken eşyalar arasında bir diğer grup. Fakat bu pillerin bulunduğu tablet ve laptop gibi elektronik cihazlar uçağa kabul ediliyor çünkü bu cihazların içinde bulunan pillerin boyutu küçük olduğu için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Yasak olan ayrı ve tekil olarak taşınan lityum piller ile bu tarz pili bünyesinde barındıran büyük eşyaların hiçbiri uçağa alınmıyor.