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Aradığınız Uçak Bileti İçin En İyi Fırsatı Yakalamanızı Sağlayacak Birbirinden Etkili 10 İpucu

Aradığınız Uçak Bileti İçin En İyi Fırsatı Yakalamanızı Sağlayacak Birbirinden Etkili 10 İpucu

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 18:01

Çoğu gezgin son dakika uçuş rezervasyonlarının bir servete mal olduğunun farkındadır. Rekabetçi bir fiyat ararken, sabah uygun bir fiyat bulabilirsiniz, ancak daha sonra bu fiyatın iki katına çıktığını göreceksiniz. Genellikle, havayolları koltukları doldurmak için uçak biletlerini günde birkaç kez değiştirir.

Seyahat uzmanları ve önde gelen seyahat web siteleri, düşük ücretler için uçak biletlerini daha erken ayırtmanızı tavsiye ediyor. Bununla birlikte, her zaman zor olan şey ucuz uçuşlar bulmaktır. Size yardımcı olması için, her seferinde tasarruf etmek amacıyla uçak bileti rezervasyonu yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç noktayı burada paylaştık.

Kaynak: https://list25.com/10-tips-for-findin...
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1. Ücretlerin daha ucuz olduğu hafta içi bir günde uçmayı planlayın. Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri gibi haftanın bazı günlerinde uçmak daha ucuzdur. Ayrıca, hafta ortası uçuş bulmak cazip fırsatlar ve indirimler sağlar. Perşembe günlerinin de zaman zaman iyi bir fırsat sunma şansı vardır.

1. Ücretlerin daha ucuz olduğu hafta içi bir günde uçmayı planlayın. Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri gibi haftanın bazı günlerinde uçmak daha ucuzdur. Ayrıca, hafta ortası uçuş bulmak cazip fırsatlar ve indirimler sağlar. Perşembe günlerinin de zaman zaman iyi bir fırsat sunma şansı vardır.

Pazartesi, Cuma ve bazen Pazar günleri genellikle en pahalı olan günlerdir. Pazartesiden cumaya kadar olan günler iş seyahatlerinin en yoğun olduğu günlerdir ve bu da havayolu şirketlerinin pazartesi ve cuma günleri için bilet fiyatlarını artırmasına neden olur. Uçmak için en ucuz günleri bulmak, bir hafta veya ay için farklı ücretler içeren bir uçak bileti takvimi sunan çok sayıda çevrimiçi rezervasyon web sitesi ile daha kolay hale gelebilir.

2. Erken rezervasyonla uçak bileti alın Uygun fiyatlı uçak bileti bulmak planlamayla başlar. Bu, son dakika fırsatları bulamayacağınız anlamına gelmez, ancak önceden plan yaptığınızda, düşük maliyetli uçuşlar bulmak için daha fazla esnekliğe ve seçeneğe sahip olursunuz. Örneğin, Mayıs veya Haziran aylarında uçmak istiyorsanız Ağustos veya Eylül aylarında ücretleri kontrol etmeye başlamanız gerekir.

2. Erken rezervasyonla uçak bileti alın Uygun fiyatlı uçak bileti bulmak planlamayla başlar. Bu, son dakika fırsatları bulamayacağınız anlamına gelmez, ancak önceden plan yaptığınızda, düşük maliyetli uçuşlar bulmak için daha fazla esnekliğe ve seçeneğe sahip olursunuz. Örneğin, Mayıs veya Haziran aylarında uçmak istiyorsanız Ağustos veya Eylül aylarında ücretleri kontrol etmeye başlamanız gerekir.

Uçak biletleri seyahatinizden üç ila altı hafta önce çok düşük olacak ve kalkışınızdan önceki son üç haftada hızla artacaktır. Uçuş iki ila üç hafta içinde kalktığında genellikle ücretlerde bir artış görürüz. Bu nedenle, uçak biletlerini uçuşun kalkışından dört hafta ila üç veya dört ay önce ayırtmak daha iyidir.

3. Uçak biletlerini bireysel olarak satın alın. Havayolları genellikle her birinde farklı ücretlerde birkaç koltuk bulunan çeşitli ücret sınıfları sağlar.

3. Uçak biletlerini bireysel olarak satın alın. Havayolları genellikle her birinde farklı ücretlerde birkaç koltuk bulunan çeşitli ücret sınıfları sağlar.

Grup olarak seyahat etmek için dört bilet ayırtmak istiyorsanız ve en düşük tarife sınıfında yalnızca iki koltuk kaldıysa, otomatik sistem size dört bilet için de daha yüksek ücret sınıfını verecektir. Bununla birlikte, her bileti bağımsız olarak ararsanız web sitesi daha düşük bir fiyat gösterebilir. Hepsi olmasa bile yolculardan biri tasarruf edebilir.

4. Bilet ararken gizli modu kullanın Gözünüz belirli bir uçuşta olduğunda ve tekrar kontrol ettiğinizde fiyatın yükseldiğini fark edebilirsiniz. Havayolu, muhtemelen satın alabileceğinizi bildiği için sizden daha yüksek bir fiyatla daha fazla ücret almaya çalışıyor.

4. Bilet ararken gizli modu kullanın Gözünüz belirli bir uçuşta olduğunda ve tekrar kontrol ettiğinizde fiyatın yükseldiğini fark edebilirsiniz. Havayolu, muhtemelen satın alabileceğinizi bildiği için sizden daha yüksek bir fiyatla daha fazla ücret almaya çalışıyor.

Arama çerezlerinizi kaldırarak bunu önleyebilirsiniz. Ardından, tarayıcı geçmişiniz temizlendikten sonra, fiyatlandırmada herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol edin. En düşük uçak bileti fiyatları için gizli bir tarayıcıda da arama yapabilirsiniz.

5. Promosyonlar ve fiyat uyarıları için tetikte kalın. En uygun fiyatlı uçuşları elde etmek için ısrarcı olmalısınız.

5. Promosyonlar ve fiyat uyarıları için tetikte kalın. En uygun fiyatlı uçuşları elde etmek için ısrarcı olmalısınız.

Bu mümkün değilse, uçak biletlerinde bir indirim veya indirim olduğunda haberdar olmak için saygın bir seyahat web sitesinde e-posta promosyonlarına ve düşük fiyat uyarılarına kaydolabilirsiniz. Eğer bildirirlerse, biletleri hemen satın almalısınız çünkü büyük fırsatlar nadiren uzun süre kullanılabilir.

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6. Alternatif havalimanlarından geliş veya gidişlerde tasarruf edin. Büyük bir şehre uçmak söz konusu olduğunda, yakınlarda bulunan bazı havalimanları bulabilirsiniz.

6. Alternatif havalimanlarından geliş veya gidişlerde tasarruf edin. Büyük bir şehre uçmak söz konusu olduğunda, yakınlarda bulunan bazı havalimanları bulabilirsiniz.

Seçtiğiniz havalimanına bağlı olarak fiyatların büyük ölçüde farklılık gösterebileceği düşünüldüğünde, fiyatları tutarlı bir şekilde karşılaştırmak çok önemlidir. Bununla birlikte, farklı bir havalimanına seyahat etmekten elde edeceğiniz tasarrufun yeterince değerli olup olmadığını düşünmelisiniz.

7. Seyahat kredi kartı tercih edin Seyahat etmekten hoşlanıyorsanız, seyahat avantajları sunan bir kredi kartı edinmeniz önerilir.

7. Seyahat kredi kartı tercih edin Seyahat etmekten hoşlanıyorsanız, seyahat avantajları sunan bir kredi kartı edinmeniz önerilir.

Günümüzde yıllık ücret ödemeden, düzenli alışverişlerinizde ücretsiz uçuşlar için kullanabileceğiniz puanlar biriktirmenize olanak tanıyan çeşitli seçenekler mevcuttur. Seyahat ödüllü kredi kartları, indirimli uçak bileti, konaklama ve diğer seyahat masrafları için kullanılabilecek puan veya mil biriktirmenize yardımcı olabilir

8. Son dakika uçuş seyahatini tercih edin. Düşük fiyatlı uçak bileti bulmak için planlama şart olsa da, bazen son dakika teklifleri daha da avantajlı olabilir.

8. Son dakika uçuş seyahatini tercih edin. Düşük fiyatlı uçak bileti bulmak için planlama şart olsa da, bazen son dakika teklifleri daha da avantajlı olabilir.

Seyahat tarihleriniz açıksa ve hızlı seyahat ediyorsanız uygun fiyatları görmeyi düşünün. Seçenekler genellikle azdır, ancak bazen son dakikada en iyi teklife sahip olabilirsiniz.

9. Sık uçan yolcu programına katılın. Bir sık uçan yolcu programı ile mil ve puan biriktirme ve bunları daha fazla bilet rezerve etmek, uçuşları yükseltmek ve hediye alışverişi yapmak için kullanma fırsatına sahip olursunuz.

9. Sık uçan yolcu programına katılın. Bir sık uçan yolcu programı ile mil ve puan biriktirme ve bunları daha fazla bilet rezerve etmek, uçuşları yükseltmek ve hediye alışverişi yapmak için kullanma fırsatına sahip olursunuz.

Biriken puan ve milleri, programa bağlı olarak otel, kiralık araba, seyahat sigortası ve uçuşlar için ödeme yapmak üzere kullanın. Bu programlar sıklıkla puan birikimini hızlandırmak veya seyahatte daha fazla tasarruf elde etmek için kullanılabilecek bonus puanlar sunar.

10. Düşük maliyetli havayollarında gizli maliyetlere dikkat edin Ucuz uçak bileti satın alırken, özellikle de ekonomik havayollarında, çok düşük görünen maliyetlere aldanmayın.

10. Düşük maliyetli havayollarında gizli maliyetlere dikkat edin Ucuz uçak bileti satın alırken, özellikle de ekonomik havayollarında, çok düşük görünen maliyetlere aldanmayın.

Birçok promosyon teklifiyle ilişkili gizli masraflar vardır. Maliyeti artırabilecek faktörlerden bazıları bagaj ücretleri, koltuk tercihleri ve hava vergileridir. Rezervasyon yapmadan önce her zaman satın aldığınız ürünün içeriklerini iki kez kontrol edin. Gereksiz ekstraların dahil edilip edilmediğini doğrulayın. Eğer bulursanız, daha uygun fiyatlı ama uygun uçak biletleri arayın.

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