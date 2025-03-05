Volvo Fiyat Listesi Mart 2025: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

2025 yılının gelmesiyle birçok otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Ülkemizde en çok tercih edilen markalardan birisi olan Volvo da 2025 yılı itibarıyla fiyat listesini güncelledi. Şubat ayında ise birçok markada artış yaşanmadı. Mart ayı itibarıyla güncel otomobil fiyat listeleri araştırılıyor. Volvo Mart ayı güncel fiyat listesini yayınladı.

Peki, Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 ne kadar?

İşte Volvo Mart 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

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