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Volvo Fiyat Listesi Mart 2025: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

Volvo Fiyat Listesi Mart 2025: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

Volvo
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.03.2025 - 11:12

2025 yılının gelmesiyle birçok otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Ülkemizde en çok tercih edilen markalardan birisi olan Volvo da 2025 yılı itibarıyla fiyat listesini güncelledi. Şubat ayında ise birçok markada artış yaşanmadı. Mart ayı itibarıyla güncel otomobil fiyat listeleri araştırılıyor. Volvo Mart ayı güncel fiyat listesini yayınladı.

Peki, Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 ne kadar? 

İşte Volvo Mart 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Volvo Fiyat Listesi Mart

Volvo Fiyat Listesi Mart

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan EC40 bu ay 2.782.874 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar 2025 tescil-2025 model yılına ait modellerdir.

Aşağıda yer alan fiyatlar, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Volvo EC40 fiyat listesi Mart 2025

Volvo EC40 fiyat listesi Mart 2025

  • EC40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 2.782.874 TL

  • EC40, Twin Motor, Ultra Elektrik 3.406.458 TL

Volvo EX40 fiyat listesi Mart 2025

Volvo EX40 fiyat listesi Mart 2025

EX40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA 2.715.328 TL

EX40, Twin Motor, Ultra 3.339.757 TL

Volvo XC60 fiyat listesi Mart 2025

Volvo XC60 fiyat listesi Mart 2025

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark 5.099.110 TL

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark 5.642.110 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 5.544.880 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright 5.924.380 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered 6.661.480 TL

Volvo XC90 fiyat listesi Mart 2025

Volvo XC90 fiyat listesi Mart 2025

  • Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright 7.376.890 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 7.820.890 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark 8.231.890 TL

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Volvo XC40 fiyat listesi Mart 2025

Volvo XC40 fiyat listesi Mart 2025
  • XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate 2.826.906 *

*2024 fabrika model yılı, 2024 tescil yılı

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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