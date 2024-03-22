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Sen Aşkta Zarar Ziyan mısın?

Sen Aşkta Zarar Ziyan mısın?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 19:01

Herkes aşka inanmaz. O yüzden de aşka olması gerektiği gibi değer vermez, dolayısıyla karşısındaki insana ya da kendine aşkı zehir eder. Peki sen de onlardan mısın? Yani aşkta hep zarar ziyan mısın?

Merak ediyorsan hemen teste başlayalım...

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. İlk buluşmada eski ilişkilerinden bahseder misin?

4. Aşk hayatında senin için olmazsa olmaz olan ne?

5. Hiç sevgilinle/eşinle kavga etmek için ortada olmayan bir kıskançlık krizi uydurdun mu?

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6. Hangisini yapan aşkta kaybeder?

7. İlişkini bitirmek için planlar yapar mısın?

8. Peki ilişkide karşı tarafın kusurlarına çok odaklanır mısın?

9. Daha önce hiç partnerin senden bencil olduğunu söyleyerek ayrıldı mı?

10. Son olarak aşka gerçekten inanır mısın?

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Aşk Hayatını Kendine Zarar Ediyorsun!

Verdiğin cevaplara göre senin aşk hayatını zarara ve ziyana sokan senden başkası değil. Aşkın büyülü dünyasında kaybolmuş gibisin. Ancak bu büyülü dünyada kendine zarar verdiğini hiç düşündün mü? Birçok insan aşkın güzelliğine kapılıp, kendi ihtiyaçlarını ve değerlerini göz ardı eder. Çünkü aşk, bazen bizi kendimize yabancılaştırabilir, bizi kendi değerlerimizden ve hedeflerimizden uzaklaştırabilir. Aşkın büyüsüne kapılmak kolaydır, ancak unutmamak gerekir ki aşk sadece başkasına değil, aynı zamanda kendimize de saygı duymayı gerektirir. Kendimize zarar vermek, aşkın güzelliğini lekelemekten başka bir şey değildir. Aşkı yaşarken kendi ihtiyaçlarımızı ve değerlerimizi göz ardı etmemeli, kendimize de saygı göstermeliyiz. Bu da sana bizden bir tavsiye olsun.

Ne Zararı, Ne Ziyanı; Aşk Hayatın Bal Gibi!

Verdiğin cevaplara göre aşk hayatında adeta bir usta olduğunu söylemek bile az kalır. Seninle ilgili her şey, romantizmin zirvesine çıkmış gibi görünüyor. Aşkın dilinden anlamakta bir virtüöz olduğunu söylemek, sanırım hakkını verebileceğimiz en doğru ifade olur. Karşındaki insan için aşkın bu büyülü dansında, seninle birlikte olmak adeta bir ayrıcalık. Seninle geçirilen her an, aşkın en güzel haliyle yaşanıyor. Birlikte olduğun kişinin kalbini çalmakta bir usta olduğun kadar, ona sürekli yeni heyecanlar yaşatmayı da biliyorsun. Ne diyelim ne zarar ne de ziyan; sen aşkta bal gibisin bal.

Böyle Aşkta Zarar Ziyan Bir İnsan Başka Yerde Görülmedi!

Aşk denilen bu büyülü dünyada, ne yazık ki senin pek de parlak bir yıldız olduğunu söyleyemeyiz. Evet, doğru duydun! Aşkta hiç iyi değilsin. Hani o romantik filmlerdeki gibi aşk dolu bakışlar, tutkulu öpücükler, kalbin hızla çarpması... İşte tüm bu aşk dolu anları yaşamakta biraz zorlanıyorsun. Belki de aşkı bulmakta, hissetmekte ve hatta onu yaşamakta biraz daha fazla çaba sarf etmen gerekiyor. Unutma, aşk bir maraton ve senin bu yarışta daha hızlı koşman gerekiyor. Aşkta başarılı olmanın sırrı belki de biraz daha fazla cesaret, biraz daha fazla sabır ve belki de biraz daha fazla aşk gerektiriyor. Kim bilir belki de aşkın büyüsüne kapılmak için biraz daha zamanın var. Ama şunu unutma; aşk, her zaman, her yerde ve en beklenmedik anda karşına çıkabilir. Bu yüzden aşkta daha iyi olmak için belki de tek yapman gereken, ona biraz daha fazla açık olmak ve onu biraz daha fazla hissetmek.

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