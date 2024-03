Sen Aşkta Zarar Ziyan mısın?

Verdiğin cevaplara göre aşk hayatında adeta bir usta olduğunu söylemek bile az kalır. Seninle ilgili her şey, romantizmin zirvesine çıkmış gibi görünüyor. Aşkın dilinden anlamakta bir virtüöz olduğunu söylemek, sanırım hakkını verebileceğimiz en doğru ifade olur. Karşındaki insan için aşkın bu büyülü dansında, seninle birlikte olmak adeta bir ayrıcalık. Seninle geçirilen her an, aşkın en güzel haliyle yaşanıyor. Birlikte olduğun kişinin kalbini çalmakta bir usta olduğun kadar, ona sürekli yeni heyecanlar yaşatmayı da biliyorsun. Ne diyelim ne zarar ne de ziyan; sen aşkta bal gibisin bal.