Sen Aşkta Zarar Ziyan mısın?

Aşk denilen bu büyülü dünyada, ne yazık ki senin pek de parlak bir yıldız olduğunu söyleyemeyiz. Evet, doğru duydun! Aşkta hiç iyi değilsin. Hani o romantik filmlerdeki gibi aşk dolu bakışlar, tutkulu öpücükler, kalbin hızla çarpması... İşte tüm bu aşk dolu anları yaşamakta biraz zorlanıyorsun. Belki de aşkı bulmakta, hissetmekte ve hatta onu yaşamakta biraz daha fazla çaba sarf etmen gerekiyor. Unutma, aşk bir maraton ve senin bu yarışta daha hızlı koşman gerekiyor. Aşkta başarılı olmanın sırrı belki de biraz daha fazla cesaret, biraz daha fazla sabır ve belki de biraz daha fazla aşk gerektiriyor. Kim bilir belki de aşkın büyüsüne kapılmak için biraz daha zamanın var. Ama şunu unutma; aşk, her zaman, her yerde ve en beklenmedik anda karşına çıkabilir. Bu yüzden aşkta daha iyi olmak için belki de tek yapman gereken, ona biraz daha fazla açık olmak ve onu biraz daha fazla hissetmek.