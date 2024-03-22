Sen Aşkta Zarar Ziyan mısın?
Sen Aşkta Zarar Ziyan mısın?
Herkes aşka inanmaz. O yüzden de aşka olması gerektiği gibi değer vermez, dolayısıyla karşısındaki insana ya da kendine aşkı zehir eder. Peki sen de onlardan mısın? Yani aşkta hep zarar ziyan mısın?
Merak ediyorsan hemen teste başlayalım...
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. İlk buluşmada eski ilişkilerinden bahseder misin?
4. Aşk hayatında senin için olmazsa olmaz olan ne?
5. Hiç sevgilinle/eşinle kavga etmek için ortada olmayan bir kıskançlık krizi uydurdun mu?
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6. Hangisini yapan aşkta kaybeder?
7. İlişkini bitirmek için planlar yapar mısın?
8. Peki ilişkide karşı tarafın kusurlarına çok odaklanır mısın?
9. Daha önce hiç partnerin senden bencil olduğunu söyleyerek ayrıldı mı?
10. Son olarak aşka gerçekten inanır mısın?
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Aşk Hayatını Kendine Zarar Ediyorsun!
Ne Zararı, Ne Ziyanı; Aşk Hayatın Bal Gibi!
Böyle Aşkta Zarar Ziyan Bir İnsan Başka Yerde Görülmedi!
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