Japonların Bulaşık Makinesi İhtiyacı Yok! İşte Bunun Sebebi
Japonların Bulaşık Makinesi İhtiyacı Yok! İşte Bunun Sebebi
Japonların yemek kültürü bizim alışık olduğumuz geleneksel mutfak anlayışımızdan çok farklı. Ancak yalnızca yemek kültürleri değil temizlik alışkanlıkları da farklı. Türkiye'de hemen hemen her evde bir bulaşık makinesi bulunurken Japonya’da bu makineler hiç de rövanşta değil. Japonlar büyük bulaşık makinelerini gereksiz buluyor bu nedenle tezgah üstü mini bulaşık makineleri kullanıyor. Gelin sebeplerine birlikte göz atalım.
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Japonların çoğu genellikle pratik ve hızlı yemekler tercih ediyor. Bildiğiniz üzere Japonya hazır gıdaların ve otomatların cenneti adeta. Hemen her köşe başında bir otomat bulmak mümkün ve bu makineler Japonya'nın fast-food kültürünü şekillendiriyor.
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Evde yemek yapmaya gerek duyulmuyor dışarıdan alınan yemekler ya da mikrodalgada ısıtılabilen hazır yemekler Japonların günlük yaşamında büyük bir yer tutuyor. Diledikleri çoğu yemek çoğunlukla hazır olarak marketlerden alınabiliyor.
Bu kültür tabii ki bulaşık işlerini de minimalize ediyor. Çünkü Japonlar evde yemek pişirmektense dışarıda yemek yemeyi tercih ediyorlar. Evde yemek yapmak genellikle basit ve kolay yemeklerle sınırlı kalıyor. Kızartma veya basit yemekler dışında fazla bulaşık çıkaran yemekler yapılmıyor.
Bunun nedeni Japon evlerinin küçük boyutları ve sınırlı mutfak alanı değil; aslında daha çok yemek pişirme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Mini bulaşık makineleri kullanmalarının sebebi ise büyük bulaşık makinelerine duyulan ihtiyaçsızlık. Çok fazla bulaşık çıkaran yemekler yenmediği için mini makineler yeterli oluyor.
Aslında Japonya'daki bulaşık makinesi kullanım oranları da bu durumu doğruluyor: Japon ailelerinin yalnızca %26’sı bulaşık makinesi kullanırken tek yaşayanların ise %2'si bu makineleri tercih ediyor.
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Japonya tek başına değil. Uzak Doğu'nun diğer birçok ülkesinde de benzer eğilimler gözlemleniyor. Örneğin Çin ve Singapur gibi ülkelerde de bulaşık makineleri pek yaygın değil. Bu ülkelerde de daha çok küçük boyutlu tezgah üstü makineler tercih ediliyor ancak o bile çoğu zaman kullanılmıyor.
Zaten büyük bulaşık makineleri, birçok aile için gereksiz bir lüks gibi algılanıyor. Çünkü günlük yaşamda çıkan bulaşıklara karşı pratik çözümler var: Çabuk yemekler, dışarıdan yemek siparişleri, hızlı atıştırmalıklar…
Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de de bu mini bulaşık makinelerinin kullanımı yaygınlaşmalı mı? Hem yer anlamında hem de su faturasında tasarruf elde edilebilir gibi görünüyor.
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