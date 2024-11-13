Japonların Bulaşık Makinesi İhtiyacı Yok! İşte Bunun Sebebi

Japonların yemek kültürü bizim alışık olduğumuz geleneksel mutfak anlayışımızdan çok farklı. Ancak yalnızca yemek kültürleri değil temizlik alışkanlıkları da farklı. Türkiye'de hemen hemen her evde bir bulaşık makinesi bulunurken Japonya’da bu makineler hiç de rövanşta değil. Japonlar büyük bulaşık makinelerini gereksiz buluyor bu nedenle tezgah üstü mini bulaşık makineleri kullanıyor. Gelin sebeplerine birlikte göz atalım.

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