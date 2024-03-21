Gibi'li Anket Geldi: İki Dizi Arasında Kalsan Sen Hangisini Seçersin?
Gibi'li Anket Geldi: İki Dizi Arasında Kalsan Sen Hangisini Seçersin?
Hepimizin severek izlediği ve bir takım gibi tuttuğu yabancı ya da yerli diziler vardır. Hatta bu diziler bazen birbirleriyle karşılaştırılır ve tartışılır bile. O yüzden biz de bu içerikte 10 tane dizi yerli-yabancı dizi karşılaştırması yaptık ve size o malum soruyu yönelttik. O mu bu mu?
Bakalım siz bu ankette hangi taraftasınız?
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Hadi başlayalım! Gibi mi yoksa Seinfeld mi?
Biraz tarihe yolculuk yapalım; Muhteşem Yüzyıl mı, Rome dizisi mi?
Malumunuz Kore dizilerini çok severiz. Peki şimdi soruyoruz size: Kore uyarlaması Bahar dizisi mi yoksa Doctor Cha mı?
Peki favoriniz bunlardan hangisi? Çarpışma mı yoksa Prison Break mi?
Bakalım bu doktorlu dizilerden hangisini seçeceksiniz: Sizin en sevdiğiniz Doktorlar mı yoksa Grey's Anatomy mi?
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Evet, yasak aşk severler buraya! Aşk-ı Memnu mu yoksa Obsession mu?
Kabul ediyoruz kolay bir soru değil. Kurtlar Vadisi mi yoksa The Sopranos mu?
Peki dedektif dizileri sevenlere hemen soralım: Kanıt mı yoksa Sherlock mu? (İkisinin yeri ayrı bence ama)
İşte bu zor bir soru! Avrupa Yakası hayranı mısınız yoksa The Office mi?
Evet, işte son soruya geldik! Peki sizce en iyi dizi Yaprak Dökümü mü yoksa Six Feet Under mı?
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