Gibi'li Anket Geldi: İki Dizi Arasında Kalsan Sen Hangisini Seçersin?

Hepimizin severek izlediği ve bir takım gibi tuttuğu yabancı ya da yerli diziler vardır. Hatta bu diziler bazen birbirleriyle karşılaştırılır ve tartışılır bile. O yüzden biz de bu içerikte 10 tane dizi yerli-yabancı dizi karşılaştırması yaptık ve size o malum soruyu yönelttik. O mu bu mu?

Bakalım siz bu ankette hangi taraftasınız?