Evet, işte geldik sana. Verdiğin cevaplara göre sen kendini tanımak için hiçbir çaba göstermiyorsun. Ancak şunu bilmen gerekir ki kendini tanımak için çaba göstermeyen bir kişi, genellikle hayatındaki sorunları çözmekte zorlanır. Kendi iç dünyasını anlamadan, dış dünyayla başa çıkmak çok daha zor hale gelir. Kendini tanımak, kişinin kendi hatalarını ve zayıflıklarını kabul etmesini gerektirir. Bu, çoğu insan için oldukça zordur. Görünen o ki sen de bu insanlar arasındasın. Kişisel hayatındaki çatışma ve huzursuzluğa baktığında bunu daha da net görebilirsin. Yapman gereken kendine yönelmek ve içindeki insanın sesine daha çok kulak vermek. Emin ol sen böyle yaptığında dış dünyan daha anlamı hale gelecek.