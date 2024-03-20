10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Kendini Tanıyor musun?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Kendini Tanıyor musun?
Çoğu insan bu dünyada kendini tanımadan ölüp gider. Azınlık denebilecek bazı insanlar ise tüm hayatını kendini keşfetmeye ve tanımaya adar. Peki sen kendini tanıyor musun? İşte bunun cevabını sana veriyoruz.
Hazırsan hemen teste geçelim...
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Öfke ve kızgınlık anında kendi kendine sakinleşebiliyor musun?
4. Karakterini yansıtan ruh hali aşağıdakilerden hangisi?
5. Başkaları senden övgü dolu sözlerle bahsettiğinde buna şaşırıyor musun?
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6. Psikolojinin kötüye gittiği anlarda iyileşmek için ne yapıyorsun?
7. Hayatında önemli bir karar alırken neyi öncelik yapıyorsun?
8. Peki sosyal bir insan mısın?
9. Aşk hayatında en önem verdiğin şey ne?
10. Son olarak bugüne kadar olduğun kişiden başka bir hale dönüşmekten korktun mu?
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Kendini Tanımak İçin Hiçbir Çaba Göstermiyorsun!
Kendini Tam Anlamıyla Tanımana Ramak Kalmış!
Sen Kendini Tanımakta Usta Olmuşsun!
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