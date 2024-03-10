Tek Görselle Hangi Dizi Olduğunu Bulabilecek misin?
Tek Görselle Hangi Dizi Olduğunu Bulabilecek misin?
Dizi sevdalıları burada mısınız? Bu testte IMDb'ye göre en popüler 15 dizinin görselini sıraladık ve sizlerden tahmin etmenizi bekliyoruz. Bakalım 15'te 15 yapabilecek misiniz?
Hazırsanız başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Önce çok popüler bir dizi ile başlayalım... Bu sizce hangi dizi?
2. Bu da gayet basit bir soru... Hemen cevabı alalım sizden!
3. Mafya babası Tony nasıl unutulur ki?
4. Peki bu sahnenin hangi diziye ait olduğunu hatırladınız mı?
5. Evet, dizi tarihinin en komik sahnesidir diyebiliriz. Cevapları alalım hemen...
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bu biraz zor olabilir ama biz kıyamet sonrası diyelim siz anlayın...
7. Ünlü bir mafya anasından uyarlama desek?
8. Bu işte çok kolay bir soru. Kasketlileri hatırladınız mı?
9. Kraliçe Elizabeth diyelim ve siz hemen anlayın...
10. Son yılların en iyi dizileri listesinde birinci sırada yer alan bir dizi bu. Bakalım bilebilecek misiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Sitcomların hası diyoruz ve hemen size soruyoruz:
12. Acaba bu hangi dizi? (Şaşırtmacalı o yüzden dikkat edin)
13. Dizi dünyasının Hekimoğlu'su bu adam desek?
14. Bu diziyi izleyenler Game of Thrones'a benzetti diye yönetmenden laf yedi. Bakalım bulabilecek misiniz?
15. Ve son olarak bir mafya dizisi daha...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda