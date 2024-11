39 Yaşındaki Güney Koreli Oyuncu Song Jae-rim Evinde Ölü Bulundu

'The Idle Mermaid', 'We Got Married' ve 'Goodbye Mr. Black' dizileriyle tanınan Güney Koreli oyuncu Song Jae-rim evinde ölü bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından herhangi bir suç izine rastlanmadı. 39 yaşındaki ünlü aktörün ailesi ise otopsi istemedi. Song Jae-rim'in en son 'Death Business' adlı bir filmde rol aldığı öğrenildi. İşte detaylar...