39 Yaşındaki Güney Koreli Oyuncu Song Jae-rim Evinde Ölü Bulundu
39 Yaşındaki Güney Koreli Oyuncu Song Jae-rim Evinde Ölü Bulundu
'The Idle Mermaid', 'We Got Married' ve 'Goodbye Mr. Black' dizileriyle tanınan Güney Koreli oyuncu Song Jae-rim evinde ölü bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından herhangi bir suç izine rastlanmadı. 39 yaşındaki ünlü aktörün ailesi ise otopsi istemedi. Song Jae-rim'in en son 'Death Business' adlı bir filmde rol aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'The Idle Mermaid', 'We Got Married' ve 'Goodbye Mr. Black' televizyon dizileriyle tanınan Güney Koreli oyuncu ve model Song Jae-rim evinde ölü bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
39 yaşındaki ünlü aktörün cesedi kendisiyle öğle yemeğinde buluşmayı planlayan arkadaşı tarafından salı günü bulundu. Song Jae-rim'in ölüm nedeniyse henüz bilinmiyor.
Yerel polislerin CNN'e yaptığı açıklamaya göre Song Jae-rim'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında herhangi bir suç faaliyetine rastlanmadı. Sadece olay yerinde bir not tespit edildi. Ayrıca ünlü oyuncunun ailesi otopsi yapılmasını istemedi.
Song Jae-rim'in başrolde oynadığı 'Death Business' filminin çekimleri yeni tamamlanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın