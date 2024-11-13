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39 Yaşındaki Güney Koreli Oyuncu Song Jae-rim Evinde Ölü Bulundu

39 Yaşındaki Güney Koreli Oyuncu Song Jae-rim Evinde Ölü Bulundu

Güney Kore ölüm
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
13.11.2024 - 16:48

'The Idle Mermaid', 'We Got Married' ve 'Goodbye Mr. Black' dizileriyle tanınan Güney Koreli oyuncu Song Jae-rim evinde ölü bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından herhangi bir suç izine rastlanmadı. 39 yaşındaki ünlü aktörün ailesi ise otopsi istemedi.  Song Jae-rim'in en son 'Death Business' adlı bir filmde rol aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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'The Idle Mermaid', 'We Got Married' ve 'Goodbye Mr. Black' televizyon dizileriyle tanınan Güney Koreli oyuncu ve model Song Jae-rim evinde ölü bulundu.

'The Idle Mermaid', 'We Got Married' ve 'Goodbye Mr. Black' televizyon dizileriyle tanınan Güney Koreli oyuncu ve model Song Jae-rim evinde ölü bulundu.

39 yaşındaki ünlü aktörün cesedi kendisiyle öğle yemeğinde buluşmayı planlayan arkadaşı tarafından salı günü bulundu. Song Jae-rim'in ölüm nedeniyse henüz bilinmiyor.

39 yaşındaki ünlü aktörün cesedi kendisiyle öğle yemeğinde buluşmayı planlayan arkadaşı tarafından salı günü bulundu. Song Jae-rim'in ölüm nedeniyse henüz bilinmiyor.

Yerel polislerin CNN'e yaptığı açıklamaya göre Song Jae-rim'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında herhangi bir suç faaliyetine rastlanmadı. Sadece olay yerinde bir not tespit edildi. Ayrıca ünlü oyuncunun ailesi otopsi yapılmasını istemedi.

Yerel polislerin CNN'e yaptığı açıklamaya göre Song Jae-rim'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında herhangi bir suç faaliyetine rastlanmadı. Sadece olay yerinde bir not tespit edildi. Ayrıca ünlü oyuncunun ailesi otopsi yapılmasını istemedi.

Song Jae-rim'in başrolde oynadığı 'Death Business' filminin çekimleri yeni tamamlanmıştı.

Song Jae-rim'in başrolde oynadığı 'Death Business' filminin çekimleri yeni tamamlanmıştı.

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