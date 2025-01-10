Bahar’ın Sevilen Oyuncuları Sena Kalıp ve Alisa Sezen Sever’e Soru Yağmuru!

Yayın hayatına başladığı günden bu yana seyircilerin favori dizisi olmayı başaran Bahar, harika bir kitleye sahip. Her hafta yeni bölümleri merakla beklenirken, reytinglerde de başarısı ortada. Bahar’ın genç oyuncularından Sena Kalıp ve Alisa Sezen Sever Onedio YouTube’un konuğuydu. Birkaç soruyla Bahar’ın oyuncularını kapıştırdılar. Gelin detaylara geçelim.