Bahar’ın Sevilen Oyuncuları Sena Kalıp ve Alisa Sezen Sever’e Soru Yağmuru!

Yayın hayatına başladığı günden bu yana seyircilerin favori dizisi olmayı başaran Bahar, harika bir kitleye sahip. Her hafta yeni bölümleri merakla beklenirken, reytinglerde de başarısı ortada. Bahar’ın genç oyuncularından Sena Kalıp ve Alisa Sezen Sever Onedio YouTube’un konuğuydu. Birkaç soruyla Bahar’ın oyuncularını kapıştırdılar. Gelin detaylara geçelim.
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İkili, oyuncular arasından en iyi rehber öğretmeni de seçti, en iyi DJ’i de.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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