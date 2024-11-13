Bütün Sosyal Medya Soğan Haşlıyor: Viral Olan Tarif Onion Boil (Soğan Haşlaması) Nasıl Yapılır?

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir tarif viral oluyor. Öyle ki çıkan her yeni tarif, binlerce hatta milyonlarca kişi tarafından deneniyor. Bu kez de tüm sosyal medya 'soğan haşlaması' diyebileceğimiz bir tarifi yapmaya başladı. 'Onion boil' ismi verilen yeni tarif, aslında bizim mutfağımızdaki 'soğanlama' tarifine oldukça benziyor.

Peki onion boil nedir, nasıl yapılır?

Gelin, sosyal medyanın yeni viral tarifi soğan haşlamasına bir bakalım.