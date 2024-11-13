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Bütün Sosyal Medya Soğan Haşlıyor: Viral Olan Tarif Onion Boil (Soğan Haşlaması) Nasıl Yapılır?

Bütün Sosyal Medya Soğan Haşlıyor: Viral Olan Tarif Onion Boil (Soğan Haşlaması) Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 16:54

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir tarif viral oluyor. Öyle ki çıkan her yeni tarif, binlerce hatta milyonlarca kişi tarafından deneniyor. Bu kez de tüm sosyal medya 'soğan haşlaması' diyebileceğimiz bir tarifi yapmaya başladı. 'Onion boil' ismi verilen yeni tarif, aslında bizim mutfağımızdaki 'soğanlama' tarifine oldukça benziyor. 

Peki onion boil nedir, nasıl yapılır?

Gelin, sosyal medyanın yeni viral tarifi soğan haşlamasına bir bakalım.

Tanıştıralım, sosyal medyanın viral olan tarifi: Onion boil.

Tanıştıralım, sosyal medyanın viral olan tarifi: Onion boil.

Eğer siz de tanıştığınıza memnun olduysanız, sosyal medyada bu tarifi deneyen binlerce kişinin arasına dahil olabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bu çıkan yeni tarif de binlerce kişiyi şimdiden ağına düşürmeyi başardı.

Peki Onion Boil nedir?

Peki Onion Boil nedir?

Onion Boil Türkçe'de Soğan Haşlaması anlamına geliyor. Bazı bölgelerde yapılan Soğanlama tarifine benzeyen bu yeni tarifte kullanılan ana malzeme ise sadece Soğan.

Soğanlamada olduğu gibi yumurta veya benzeri başka bir madde kullanılmıyor. Yalnızca baharatlar ve yağla soğan tatlandırılıyor.

Onion Boil Malzemeleri

Onion Boil Malzemeleri

Onion Boil yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde;

  • Bir orta boy soğan

  • 3 yemek kaşığı tereyağı (tuzsuz olması tercih sebebi)

  • Dilediğiniz baharat karışımı (cajun, kırmızı toz biber, sarımsak tozu, karabiber daha çok tercih ediliyor)

  • Yarım çay kaşığı tuz

Onion Boil Türkçe Tarifi

Onion Boil Türkçe Tarifi

  • Bir orta boy soğanın öncelikle kabuklarını soyun, dışındaki kalın katmanı çıkarın.

  • Daha sonra soğanın orta kısmını bir bıçakla yardımıyla oyun (bıçağı kullanırken dikkat edin!)

  • Soğanın oyduğunuz kısmını tereyağı ile doldurun. Burada kullandığınız yağ, biraz daha katı olmalı.

  • Sıvı hale getirdiğiniz 2 yemek kaşığı tereyağını baharatla karıştırın. Bu karşımı soğanın ortasındaki çukura dökün. Karışım soğandan taşabilir, hatta dibine birikebilir. Bu hiç sorun değil!

  • Son olarak soğanı bir alüminyum folyoya sarın.

  • Alüminyuma sarılmış soğanı, fırında ortalama 45 dk-1 saat pişirin.

Afiyet olsun!

Onion Boil Deneyen Yorumları

Onion Boil Deneyen Yorumları

Onion Boil tarifini, özellikle et yemeklerinin yanında deneyebilirsiniz. Dilerseniz soğanı bir bütün olarak servis edebilir, dilerseniz biraz ezerek meze haline getirebilirsiniz.

Onion Boil tarifini tek başına sağlıklı bir atıştırmalık olarak da tercih edebilirsiniz.

Soğan Haşlaması tarifi, baharat ve tereyağının eşsiz uyumu sayesinde deneyenler tarafından beğeniliyor. Ayrıca soğan, tereyağıyla buluşunca bütün lezzetini ortaya çıkartıyor ve alüminyum folya sayesinde mükemmel bir yumuşaklığıa ulaşıyor.

Onion Boil videolu tarifine buradan ulaşabilirsiniz;

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