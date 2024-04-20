Sen Aşka Bağımlı mısın?
Sen Aşka Bağımlı mısın?
Sen aşka bağımlı biri misin?
Haydi testee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ne kadar flörtözsün?
4. Sen hiç aşık oldun mu?
5. Bir ilişkiyi veya flörtü ne bitirir?
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6. Sevgilin olduğunda kendini daha…?
7. Şimdiye kadar ilişkilerinde kim daha baskındı?
8. Peki birinden ayrılmak senin için zor mu?
9. Aşık olduğun kişi için en fazla ne yapabilirsin?
10. Son olarak ne kadar süre aşk acısı yaşarsın?
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Sen aşka bağımlı birisin!
Sen aşka bağımlı değilsin!
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Sen aşka bağımlı birisin! Ahh ahhh hiç sorma...