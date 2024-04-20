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Sen Aşka Bağımlı mısın?

Sen Aşka Bağımlı mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
20.04.2024 - 15:31

Sen aşka bağımlı biri misin?

Haydi testee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım ne kadar flörtözsün?

4. Sen hiç aşık oldun mu?

5. Bir ilişkiyi veya flörtü ne bitirir?

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6. Sevgilin olduğunda kendini daha…?

6. Sevgilin olduğunda kendini daha…?

7. Şimdiye kadar ilişkilerinde kim daha baskındı?

8. Peki birinden ayrılmak senin için zor mu?

9. Aşık olduğun kişi için en fazla ne yapabilirsin?

10. Son olarak ne kadar süre aşk acısı yaşarsın?

10. Son olarak ne kadar süre aşk acısı yaşarsın?
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Sen aşka bağımlı birisin!

Aşkın büyüleyici dünyasına adım atan ve bu büyülü dünyadan bir an olsun ayrılmak istemeyen birisin. Aşkın, senin için adeta bir oksijen tüpü olduğunu söyleyebiliriz. Sevgiye olan bu derin ihtiyacın, seni adeta bir aşk bağımlısı haline getiriyor. Aşk, senin için bir iyileştirici, bir panzehir gibi... Aşka ve ilgiye olan bu bağımlılığın, senin duygusal dünyanda da etkisini gösteriyor. Aşkın bittiğini hissettiğin her an, içindeki duygular da birer birer değişiyor. Bu değişimler, senin aşk peşinde koşan bir ruh haline bürünmeni sağlıyor. İlgi gösteren her kim olursa olsun, o kişi senin için değer kazanıyor. Bu, belki de insana olan bağımlılığının bir sonucu... Bu bağımlılık, seni daha güvende ve öz güvenli hissettiriyor. Aşk, senin için hayatındaki birçok şeyden daha değerli. Bu değer, senin aşka olan bağımlılığını daha da pekiştiriyor. Aşkın büyüleyici dünyasında kaybolmak, senin için adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda...

Sen aşka bağımlı değilsin!

Aşkın büyülü dünyasına kapılmış gibi görünmüyorsun. Senin için aşk, kalbinin hızla atmasına neden olan, nefesini kesen bir heyecandan ibaret. Ancak bu heyecanın sona ermesi seni yıkmaz, çünkü aşkın yerini çoktan başka duygular almış olur. Sevgi, saygı ve güven gibi duygular, biriyle olan bağlarını daha da sağlamlaştırır. Aşkın son bulduğu yerde sen hala duruyorsun. Çünkü aşkın sona ermesi seni korkutmaz, aksine, farklı duygularla onun boşluğunu doldurmak için bir fırsat olarak görürsün. Sen, aşka, ilgiye veya bir insana bağımlı olmayan bir bireysin. Kendi hislerinin peşinden giden, kendi sevgisine güvenen ve kendi duygularıyla yüzleşebilen birisin. Senin aşk anlayışın, birçok insanın aksine, bir bağımlılıktan ziyade bir özgürlük. Aşkın sona ermesi seni yıkmaz, çünkü senin için aşk, hayatın sadece bir parçası. Aşkın yerini alacak başka duyguların olduğunu biliyorsun ve bu duygularla hayatına devam ediyorsun. Sen, kendi duygularının efendisi olan bir bireysin. Kendi sevginle dolu, kendi hislerinin peşinden giden ve kendi duygularına güvenen birisin.

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Sen aşka bağımlı birisin! Ahh ahhh hiç sorma...