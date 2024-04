Sen Aşka Bağımlı mısın?

Aşkın büyüleyici dünyasına adım atan ve bu büyülü dünyadan bir an olsun ayrılmak istemeyen birisin. Aşkın, senin için adeta bir oksijen tüpü olduğunu söyleyebiliriz. Sevgiye olan bu derin ihtiyacın, seni adeta bir aşk bağımlısı haline getiriyor. Aşk, senin için bir iyileştirici, bir panzehir gibi... Aşka ve ilgiye olan bu bağımlılığın, senin duygusal dünyanda da etkisini gösteriyor. Aşkın bittiğini hissettiğin her an, içindeki duygular da birer birer değişiyor. Bu değişimler, senin aşk peşinde koşan bir ruh haline bürünmeni sağlıyor. İlgi gösteren her kim olursa olsun, o kişi senin için değer kazanıyor. Bu, belki de insana olan bağımlılığının bir sonucu... Bu bağımlılık, seni daha güvende ve öz güvenli hissettiriyor. Aşk, senin için hayatındaki birçok şeyden daha değerli. Bu değer, senin aşka olan bağımlılığını daha da pekiştiriyor. Aşkın büyüleyici dünyasında kaybolmak, senin için adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda...