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Paylaştıkları Görsellerle Mental Durumlarını Özetleyerek Bize de Depresyonun Kapısını Arayan Kişiler

Paylaştıkları Görsellerle Mental Durumlarını Özetleyerek Bize de Depresyonun Kapısını Arayan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 15:57

Bazen ruh halimizi kelimelerle ifade etmek zor olabilir ama bir fotoğraf bir anda ne hissettiğimizi, ne yaşadığımızı anlatabilir. İşte Twitter’da (X) bir kullanıcı takipçilerine tam olarak nasıl hissettiklerini anlatabilecekleri bir görsel paylaşmalarını istedi. Sosyal medya kullanıcıları da kendilerini en iyi tanımlayan fotoğrafı seçerken birbirinden ilginç görseller paylaştı. Kimisi güldürecek kimisi ise bir an için depresyonun kapısını aralayacak. Kendinizi en yakın hissettiğiniz görseli seçmek ise size kalmış!

Haydi bakalım.

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Her şer bu paylaşımla başladı👇

Her şer bu paylaşımla başladı👇
twitter.com

Öyle bir umutsuzluk.

Öyle bir umutsuzluk.
twitter.com

Genel olarak böyleyiz.

Genel olarak böyleyiz.
twitter.com

Yok ya iyiyim.

Yok ya iyiyim.
twitter.com

😂

😂
twitter.com
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Yıkılmadık.

Yıkılmadık.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

''Herkesten nefret ediyorum'' bakışı.

''Herkesten nefret ediyorum'' bakışı.
twitter.com

🥲

🥲
twitter.com

👇

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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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twitter.com

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