Paylaştıkları Görsellerle Mental Durumlarını Özetleyerek Bize de Depresyonun Kapısını Arayan Kişiler
Paylaştıkları Görsellerle Mental Durumlarını Özetleyerek Bize de Depresyonun Kapısını Arayan Kişiler
Bazen ruh halimizi kelimelerle ifade etmek zor olabilir ama bir fotoğraf bir anda ne hissettiğimizi, ne yaşadığımızı anlatabilir. İşte Twitter’da (X) bir kullanıcı takipçilerine tam olarak nasıl hissettiklerini anlatabilecekleri bir görsel paylaşmalarını istedi. Sosyal medya kullanıcıları da kendilerini en iyi tanımlayan fotoğrafı seçerken birbirinden ilginç görseller paylaştı. Kimisi güldürecek kimisi ise bir an için depresyonun kapısını aralayacak. Kendinizi en yakın hissettiğiniz görseli seçmek ise size kalmış!
Haydi bakalım.
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Her şer bu paylaşımla başladı👇
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Öyle bir umutsuzluk.
Genel olarak böyleyiz.
Yok ya iyiyim.
😂
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Yıkılmadık.
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''Herkesten nefret ediyorum'' bakışı.
🥲
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